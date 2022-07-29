В Екабпилсе мужчина с ножом на улице напал на женщину. Его так и не нашли

Людмила рассказала, что шла по улице, когда на улице Аусеклиша мимо нее прошел неизвестный мужчина. Чужак побежал за женщиной, приставил Людмиле к лицу нож и сказал, чтобы она не кричала, иначе он порежет ей лицо.

"Когда он настиг меня, сразу же схватил за волосы и тянул - не знаю, куда. Нож после этого он приставил мне к боку, чтобы я не кричала. Чтобы он не ударил меня в бок, я сама держала нож рукой. В шоке я даже не почувствовала, что режу руку. Мне в больнице сшивали три пальца", - рассказала Людмила.

Нападение произошло в 22:30, когда улицы были пустыми, но затем появились первые пешеходы. Увидев их, нападавший приказал, чтобы женщина его обняла.

Людмилу спасла Жанна, которая в тот момент шла мимо и вмешалась, чтобы помочь.

Жанна рассказала, что увидела, что мужчина тесно прижимает к себе женщину. "Я еще была чуть дальше, все выглядело невинно и мило - подумала, что у пары любовь. Когда уже была ближе, мимо шли подростки и сказали, что что-то происходит. Я была невнимательной, так как говорила по телефону. Когда увидела, что он держит женщину за волосы, подошла и спросила, что происходит. Он ответил, чтобы я исчезла, и что это его жена".

Жанна не поверила словам мужчины и попросила, чтобы он отпустил женщину, что он чуть позже и сделал. "Женщина вырвалась, побежала в другую сторону. Я к ней подошла и спросила, вызвать ли полицию? Она ответила - да, лучше вызовите! Но нападавший ушел. Неспешно, спокойно ушел".

Жанна вызвала медиков и полицию, Людмилу увезли в больницу, а полицейские преступника так и не нашли. Госполиция сообщила, что начала уголовный процесс, поиски мужчины продолжаются.

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