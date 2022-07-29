В рамках программы "Вознаграждение за правосудие" (RFJ) Госдепартамент США объявил награду за информацию о российском вмешательстве в американские выборы. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства в четверг, 28 июля.
США объявили награду за информацию о Пригожине и "фабрике троллей"
Вознаграждение суммой до 10 млн долларов установлено за данные, позволяющие идентифицировать или установить местонахождение иностранных физических или юридических лиц, которые участвуют или участвовали во вмешательстве в выборы, а также за информацию, позволяющую предотвратить такое вмешательство.
В списке лиц, информацией о которых интересуется внешнеполитическое ведомство США, указан российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", а также ООО "Агентство интернет-исследований" (IRA). Эту организацию связывают с бизнесменом и называют "фабрикой троллей".
Вмешательство в выборы в США
В сообщении Госдепа IRA описывается как организация, проводящая с 2014 года операции по вмешательству в выборы в США "с целью посеять раздор". Как указывает ведомство, IRA вела деятельность через несколько других российских компаний и спонсировалась через подконтрольные Пригожину ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и Concord Catering.
Кроме Пригожина, в списке Госдепа перечислены некоторые другие лица, предположительно аффилированные с IRA: Михаил Иванович Быстров, Михаил Леонидович Бурчик, Александра Юрьевна Крылова, Анна Владиславовна Богачева, Сергей Павлович Полозов, Мария Анатольевна Бовда, Роберт Сергеевич Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Владимирович Подкопаев, Глеб Игоревич Васильченко, Ирина Викторовна Каверзина и Владимир Венков. Некоторые из них также объявлены в розыск ФБР.
Дела Пригожина давно знают на Западе
Госдеп не впервые предлагает награду за информацию о вмешательстве в выборы - подобное объявление ведомство делало в начале июля, однако на тот момент оно рассматривало не такой определенный круг лиц и не указывало конкретные фамилии и организации, которыми интересовалось.
Тем не менее, американские чиновники не раз называли Пригожина ответственным за подобные махинации, а в начале 2022 года администрация Джозефа Байдена обратилась к правительству Германии с просьбой конфисковать частный самолет Hawker 800 XP, который находился в одном из немецких аэропортов и, по некоторым данным, был связан с Пригожиным.
Бизнесмену также запрещено иметь активы в ЕС и Штатах, так как он находится в санкционных списках США и Евросоюза. Кроме того, Европарламент открыто связывает с ним "Частную военную компанию Вагнера" (ЧВК Вагнера). Пригожин пытался оспорить наложение санкций в Европейском суде юстиции, однако потерпел поражение. При этом в российских судах "повар Путина" выигрывает - бизнесмен довольно часто обвиняет в клевете в отношении себя российских оппозиционеров и СМИ.