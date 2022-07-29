США объявили награду за информацию о Пригожине и "фабрике троллей"

Дела Пригожина давно знают на Западе

Госдеп не впервые предлагает награду за информацию о вмешательстве в выборы - подобное объявление ведомство делало в начале июля, однако на тот момент оно рассматривало не такой определенный круг лиц и не указывало конкретные фамилии и организации, которыми интересовалось.

Тем не менее, американские чиновники не раз называли Пригожина ответственным за подобные махинации, а в начале 2022 года администрация Джозефа Байдена обратилась к правительству Германии с просьбой конфисковать частный самолет Hawker 800 XP, который находился в одном из немецких аэропортов и, по некоторым данным, был связан с Пригожиным.