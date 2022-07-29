Выявлен 1421 новый случай Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Оба не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 892,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4125 лабораторных тестов на Covid-19, 34,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 591 не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 830 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 861 724 человек, от этого заболевания скончались 5892 человека.

Госпитализации

Число пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки осталось без изменений - 173 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, выписаны 22 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 82 пациента, в том числе у 80 из них среднетяжелое течение заболевания, у двоих - тяжелое.