Latvijas gāze: тарифы на газ для домохозяйств в начале 2023 года пока прогнозировать невозможно

В настоящий момент на рынке природного газа наблюдаются очень резкие колебания, поэтому прогнозировать цену на природный газ на ближайшие месяцы становится очень сложно.

В то же время Петере признала, что действующий тариф на второй квартал этого года, объявленный 10 июня и составляющий 107,34 евро за МВтч, не соответствует существующим ценам на природный газ.

Например, 27 июля цена на природный газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) составляла 206 евро за МВтч, поэтому текущие закупочные цены на природный газ не покрывают утвержденный тариф для пользователей.

Как сообщалось, министр экономики Илзе Индриксоне заявила в среду, что со следующего года тарифы на природный газ для населения могут вырасти непропорционально быстро.

Тарифы на природный газ Latvijas gāze для населения с 1 июля 2022 года в зависимости от объема потребления увеличились на 65,6%-89,9% по сравнению с первым полугодием.