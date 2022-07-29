В Бауском крае из автоцистерны произошла утечка пищевого красителя

В 10:30 стражи порядка получили информацию, что в Иецавской волости Бауского края у автобусной остановки "Плепьи" из автоцистерны автомобиля DAF происходит утечка вещества.

В свою очередь Пожарно-спасательная служба провела обследование места происшествия и констатирована, что у автоцистерны сработал предохранительный клапан, и в ней находился пищевой краситель, не опасный для окружающих или окружающей среды.