В четверг в Бауском крае из автоцистерны произошла утечка пищевого красителя, сообщает Госполиция.
В Бауском крае из автоцистерны произошла утечка пищевого красителя
В Бауском крае из автоцистерны произошла утечка пищевого красителя
В 10:30 стражи порядка получили информацию, что в Иецавской волости Бауского края у автобусной остановки "Плепьи" из автоцистерны автомобиля DAF происходит утечка вещества.
Движение было блокировано в обоих направлениях, информацию передали Государственной службе окружающей среды.
В свою очередь Пожарно-спасательная служба провела обследование места происшествия и констатирована, что у автоцистерны сработал предохранительный клапан, и в ней находился пищевой краситель, не опасный для окружающих или окружающей среды.
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