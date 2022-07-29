В четверг, 28 июля, помощь медиков потребовалась в микрорайоне Иманта, где на бульваре Анниньмуйжас у торгового центра был сбит пешеход. Мужчина пересекал проезжую часть далеко от пешеходного перехода, сообщает передача Degpunktā.
В Иманте под колеса машины попал спешивший на трамвай пешеход
В Иманте под колеса машины попал спешивший на трамвай пешеход
Мужчина спешил на трамвай, но в итоге попал не в пункт назначения, в а больницу, где ему теперь нужно будет лечить переломы и ушибы.
"Бежал, я как раз траву косил. Он бежал между двумя машинами", - рассказал очевидец аварии.
Водитель Александр в тот момент вез своего отца Григория в магазин. В момент попадания пешехода под колеса скорость движения автомобиля была около 30 километров в час, поэтому сбитый мужчина остался жив.
Очевидцы рассказали, что у пострадавшего сломана нога, медики не стали детально комментировать диагноз - они подтвердили лишь, что пешеход получил травмы средней тяжести.
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