В Иманте под колеса машины попал спешивший на трамвай пешеход

Мужчина спешил на трамвай, но в итоге попал не в пункт назначения, в а больницу, где ему теперь нужно будет лечить переломы и ушибы.

"Бежал, я как раз траву косил. Он бежал между двумя машинами", - рассказал очевидец аварии.

Водитель Александр в тот момент вез своего отца Григория в магазин. В момент попадания пешехода под колеса скорость движения автомобиля была около 30 километров в час, поэтому сбитый мужчина остался жив.

Очевидцы рассказали, что у пострадавшего сломана нога, медики не стали детально комментировать диагноз - они подтвердили лишь, что пешеход получил травмы средней тяжести.

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