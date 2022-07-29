В пятницу результате обстрела Николаева погибли пять человек, еще семеро были ранены, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Обстрел Николаева: на остановке общественного транспорта убиты 5 человек
Обстрел Николаева: на остановке общественного транспорта убиты 5 человек
По его словам, российские войска нанесли удар по остановке общественного транспорта.
"Сегодня только что выстрелили рядом с остановкой общественного транспорта, 12 человек лежат на земле, скорая поехала работать", - сообщил он, через несколько минут отметив, что погибли пять человек.
Позднее поступила информация о том, что число пострадавших выросло до 12.
Российские войска обстреливают Николаев, как и другие места Украины, ежедневно.
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