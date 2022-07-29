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Обстрел Николаева: на остановке общественного транспорта убиты 5 человек

rus.tvnet.lv
Обстрел Николаева: на остановке общественного транспорта убиты 5 человек
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Фото: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/SCANPIX

В пятницу результате обстрела Николаева погибли пять человек, еще семеро были ранены, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

По его словам, российские войска нанесли удар по остановке общественного транспорта.

"Сегодня только что выстрелили рядом с остановкой общественного транспорта, 12 человек лежат на земле, скорая поехала работать", - сообщил он, через несколько минут отметив, что погибли пять человек.

Позднее поступила информация о том, что число пострадавших выросло до 12.

Российские войска обстреливают Николаев, как и другие места Украины, ежедневно.

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