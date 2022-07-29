Обстрел Николаева: на остановке общественного транспорта убиты 5 человек

По его словам, российские войска нанесли удар по остановке общественного транспорта.

"Сегодня только что выстрелили рядом с остановкой общественного транспорта, 12 человек лежат на земле, скорая поехала работать", - сообщил он, через несколько минут отметив, что погибли пять человек.

Позднее поступила информация о том, что число пострадавших выросло до 12.

Российские войска обстреливают Николаев, как и другие места Украины, ежедневно.