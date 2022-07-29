Суд в Киеве заменил пожизненный срок сержанту Шишимарину на 15 лет

Шишимарин несколько раз выстрелил в него из автомата, Шелипов скончался от пулевого ранения головы в нескольких десятках метров от своего дома.

Уже после убийства Шелипова автомобиль с Шишимариным попал под обстрел, и вскоре он и еще трое военнослужащих решили сдаться в плен.

Защитник Шишимарина Виктор Овсянников в суде настаивал, что сержант поддался давлению двух лиц, которых считал своими командирами, и соблюдал требования устава вооруженных сил России. Приказ, по словам адвоката, 21-летний военный выполнял формально, надеясь что не попадет в человека.

Согласно рассказу самого Шишимарина, услышав приказ открыть огонь, он медлил и не стрелял. Тогда к нему обратился Куфаков ("неизвестный"), который начал кричать и требовать, чтобы Шишимарин стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - заявил в суде Шишимарин.

В минобороны России не комментировали ситуацию с Шишимариным. В Кремле ссылались на недостаток информации по делу.

Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

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