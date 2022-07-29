Последняя рабочая неделя июля подошла к концу. Пока вы готовитесь к выходным, RUS TVNET рассказывает о самом главном, что произошло за день, 29 июля.
Главное за 29 июля ⟩ Ракетный удар по заключенным, "голые прыжки" в Сигулде и любовь Alyona Alyona к Латвии
Новости Латвии:
В четверг, 28 июля, пользовательница Twitter поделилась неприятной историей. Агрессивно настроенная соседка, как сообщается женщина, набросилась на нее, возможно, из-за отказа говорить на русском языке.
Легендарная латвийская актриса Мирдза Мартинсоне обеспокоена счетами за следующий отопительный сезон и стремительным ростом цен.
На перекрестке улиц Финиера и Гайгалас в Болдерае, возле Даугавгривского шоссе, установлена надпись "Болдерая" - длиной девять метров и высотой два метра, в пятницу, 29 июля, порталу TVNET сообщили представители Рижской думы.
После перерыва в несколько лет в этом году 22 июля в Сигулде прошла акция "Голые прыгают бесплатно", когда любой желающий мог бесплатно прыгнуть с тарзанки из вагончика, который проезжает над Гауей, при условии, что это делается голышом.
Бывший нападающий рижского "Динамо", чешский хоккеист Рудольф Червены вернулся в Континентальную хоккейную лигу. Спортсмен присоединился к клубу "Адмирал" (Владивосток).
Главное за рубежом:
В Мининформации самопровозглашенной ДНР заявили об ударе ВСУ по тюрьме в Еленовке, в результате чего погибли 53 человека, сообщает Русская служба ВВС. Украинская сторона сообщает о провокации со стороны России.
В результате обстрела колонии в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники мариупольского завода "Азовсталь", погибли 53 человека, утверждают представители самопровозглашенной ДНР. Еще 75 человек, по их данным, получили ранения. Украина заявила, что удар по колонии целенаправленно нанесла российская армия, чтобы обвинить Киев в совершении военных преступлений.
Россия старается не наносить удары по объектам инфраструктуры Китая на территории Украины, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на Intelligence Online.
Турецкая компания Baykar подарит Украине беспилотник Bayraktar TB2, пожертвования на который были собраны в Польше, а пожертвованные средства будут потрачены на гуманитарную помощь Украине, сообщил в четверг, 28 июля, инициатор кампании журналист Славомир Сераковски.
Юрий Шатунов ушел из жизни чуть более месяца назад. Сейчас вокруг его смерти ходит много слухов. Директор исполнителя Аркадий Кудряшов озвучил результаты вскрытия.
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Не превращается ли Латвия в зеркальное отображение России, запрещая неугодные СМИ? Как латвийские власти принимают российских журналистов из независимых медиа? Какие задачи ставит перед собой возобновивший вещание телеканал "Дождь"? Эти вопросы в эфире "Кто вам платит?" обсудили с российской журналисткой, сотрудницей телеканала Екатериной Котрикадзе.
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