Главное за 29 июля ⟩ Ракетный удар по заключенным, "голые прыжки" в Сигулде и любовь Alyona Alyona к Латвии

В результате обстрела колонии в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники мариупольского завода "Азовсталь", погибли 53 человека, утверждают представители самопровозглашенной ДНР. Еще 75 человек, по их данным, получили ранения. Украина заявила, что удар по колонии целенаправленно нанесла российская армия, чтобы обвинить Киев в совершении военных преступлений.

Россия старается не наносить удары по объектам инфраструктуры Китая на территории Украины, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на Intelligence Online.

Турецкая компания Baykar подарит Украине беспилотник Bayraktar TB2, пожертвования на который были собраны в Польше, а пожертвованные средства будут потрачены на гуманитарную помощь Украине, сообщил в четверг, 28 июля, инициатор кампании журналист Славомир Сераковски.

Юрий Шатунов ушел из жизни чуть более месяца назад. Сейчас вокруг его смерти ходит много слухов. Директор исполнителя Аркадий Кудряшов озвучил результаты вскрытия.

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Не превращается ли Латвия в зеркальное отображение России, запрещая неугодные СМИ? Как латвийские власти принимают российских журналистов из независимых медиа? Какие задачи ставит перед собой возобновивший вещание телеканал "Дождь"? Эти вопросы в эфире "Кто вам платит?" обсудили с российской журналисткой, сотрудницей телеканала Екатериной Котрикадзе.