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Германия передаст армии Украины 16 специальных танков для строительства мостов

rus.tvnet.lv
Германия передаст армии Украины 16 специальных танков для строительства мостов
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Мост в Ирпене
Мост в Ирпене Фото: Christophe Gateau/dpa/picture-alliance

Германия решила передать украинской армии 16 специальных танков для строительства мостов, в Twitter в пятницу, 29 июля, сообщило Министерство обороны страны.

"Для продолжения поддержки сухопутных сил Украины министр Ламбрехте решила передать Киеву 16 танков Biber для строительства мостов. Они могут использоваться для преодоления воды и других препятствий на поле боя", - говорится в сообщении.

Танки Biber используются для преодоления водяных препятствий в сложном рельефе.

Готовый мост, способный удерживать даже тяжелую бронетехнику, может составлять до 22 метров в длину и 4 метра в ширину.

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