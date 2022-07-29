Германия решила передать украинской армии 16 специальных танков для строительства мостов, в Twitter в пятницу, 29 июля, сообщило Министерство обороны страны.
Германия передаст армии Украины 16 специальных танков для строительства мостов
Германия передаст армии Украины 16 специальных танков для строительства мостов
"Для продолжения поддержки сухопутных сил Украины министр Ламбрехте решила передать Киеву 16 танков Biber для строительства мостов. Они могут использоваться для преодоления воды и других препятствий на поле боя", - говорится в сообщении.
Танки Biber используются для преодоления водяных препятствий в сложном рельефе.
Готовый мост, способный удерживать даже тяжелую бронетехнику, может составлять до 22 метров в длину и 4 метра в ширину.
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