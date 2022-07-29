Два наступления. Украинская и российская армии ведут сражение за инициативу

Каждая из сторон пытается перехватить инициативу - навязать противнику боевые действия в выгодном для себя месте. Однако пока что это сражение за инициативу явно не вошло в свою активную фазу.

Донбасская дуга

"Второй этап" военной кампании российской армии в Украине, который довольно условно отсчитывают с двадцатых чисел апреля, был нацелен на захват Донбасса. О новых целях кампании в этот день объявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной", - сказал генерал 22 апреля.

Уже тогда фронт на Донбассе представлял собой дугу, которая простиралась от захваченных на юге территорий в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях и заканчивалась под Харьковом.

Во время второй фазы конфликта Россия попыталась сначала окружить донбасскую группу ВСУ, но в результате не смогла преодолеть сопротивление украинских войск. Наступление, которое, вероятно, задумывалось как котел, свелось к вытеснению украинских сил на запад.

Главным успехом стал захват городов Северодонецк и Лисичанск, находившихся в восточной части дуги. Под контролем России оказалась вся Луганская область Украины.

Донбасский театр военных действий Фото: BBC