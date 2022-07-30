В начале июля желтая пресса писала, что концерт Максима Галкина в Турции будет отменен. Якобы местные жители не хотят видеть шоумена на своей территории, но шоу 28 июля прошло с аншлагом.
Видео ⟩ Максим Галкин собрал аншлаг в Турции
Максим Галкин поделился в Instagram коротким фрагментом.
"Спасибо, Анталья!" - написал он под роликом.
На видео, который Максим поделился, он исполняет хит Аллы Пугачевой "Арлекино":
"Огромный мир замкнулся для меня
В арены круг и маску без лица.
Я - шут, я - Арлекин, я - просто смех,
Без имени и, в общем, без судьбы.
Какое, право, дело вам до тех,
Над кем пришли повеселиться вы?".
Максим Галкин поблагодарил зрителей. Он также сообщил, что продолжит гастролировать по странам. В ближайшие месяцы юморист даст концерты в Латвии, Финляндии, Австралии, Польше, Англии.
Семья комика сейчас находятся в Юрмале. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Алла Пугачева прогуливается по улицам Юрмалы вместе с детьми.
Напомним, в августе у него состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.
Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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