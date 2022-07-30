Президент КХЛ Морозов прокомментировал отказ Индрашиса играть в лиге

Месяц назад латвийскую хоккейную семью удивила неприятная новость - московский клуб КХЛ "Спартак" объявил о подписании контракта с Миком Индрашисом.

Однако буквально через неделю хоккеист заявил, что не будет играть в КХЛ, но "Спартак" настоял на подписанном обеими сторонами контракте.

Недавно "Спартак" объявил, что начнёт судебные разбирательства по разрешению этой ситуации, а российское издание "Чемпионат" сообщило, что Индрашису придётся заплатить клубу почти 100 тысяч евро.

Теперь этот процесс прокомментировал и президент КХЛ Алексей Морозов.

"Вчера связались с руководителями "Спартака", хотим урегулировать этот вопрос. Здесь вопрос перехода иностранного игрока в Россию сложный поскольку тут задействованы и КХЛ, и Федерация хоккея России, и Международная федерация хоккея (ИИХФ), и федерация страны, где он играл до этого", - цитирует Морозова "Чемпионат".

Глава КХЛ также заявил, что сделает всё для защиты интересов "Спартака".

"Конечно, мы будем защищать наш клуб юридически, защищать интересы клуба и лиги. Ситуация, конечно, неприятная. Мы хотим, чтобы наши контракты уважались во всём мире", - пояснил Морозов.

В минувшем сезоне Индрашис провёл 46 матчей за подмосковный "Витязь" и владивостокский "Адмирал" под предводительством Леонида Тамбиева, набрав 17 (7+10) очков.

Нападающий в прошлом сезоне также принимал участие в Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон на чемпионате Швейцарии, где в общей сложности в 11 матчах отметился двумя результативными передачами. После клубного сезона из-за травмы он не смог попасть на чемпионат мира.