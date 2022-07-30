Галерея ⟩ Заброшенный парк развлечений за $800 млн как пощечина партии Эрдогана

Всего три года назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Анкаре огромный парк развлечений. Произошло это незадолго до выборов в органы местного самоуправления, на которых правящая партия, которую он представлял, потерпела поражение.

В этом месяце, после двух лет судебных разбирательств, суд постановил, что проект Ankapark должен управляться новым городским советом, где у власти находится оппозиционная партия CHP. Сам парк был закрыт вскоре после открытия из-за больших убытков.

Мансур Яваш, мэр Анкары, представляющий CHP, подчеркивает, что проект Ankapark является прекрасным примером растраты средств налогоплательщиков, так как общая стоимость проекта оценивается в 800 миллионов долларов, которые было бы лучше потратить на более общественно полезные проекты.

"На такие деньги можно было бы построить около 15 000 единиц социального жилья или общежитий для нескольких сотен студентов, а также обеспечить другие нужды жителей Анкары", - сказал Явашпосле решения суда, которое позволяет возглавляемому им муниципалитету взять Ankapark под свое управление.