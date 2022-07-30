Гигантские модели динозавров и роботов, а также другие аттракционы теперь создают в заброшенном парке развлечений в столице Турции Анкаре атмосферу постапокалипсиса. Мэр города - представитель оппозиционной партии, который использует заброшенный парк как пример расточительства государства в прошлом, сообщает Reuters.
Галерея ⟩ Заброшенный парк развлечений за $800 млн как пощечина партии Эрдогана
Всего три года назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Анкаре огромный парк развлечений. Произошло это незадолго до выборов в органы местного самоуправления, на которых правящая партия, которую он представлял, потерпела поражение.
В этом месяце, после двух лет судебных разбирательств, суд постановил, что проект Ankapark должен управляться новым городским советом, где у власти находится оппозиционная партия CHP. Сам парк был закрыт вскоре после открытия из-за больших убытков.
Мансур Яваш, мэр Анкары, представляющий CHP, подчеркивает, что проект Ankapark является прекрасным примером растраты средств налогоплательщиков, так как общая стоимость проекта оценивается в 800 миллионов долларов, которые было бы лучше потратить на более общественно полезные проекты.
"На такие деньги можно было бы построить около 15 000 единиц социального жилья или общежитий для нескольких сотен студентов, а также обеспечить другие нужды жителей Анкары", - сказал Явашпосле решения суда, которое позволяет возглавляемому им муниципалитету взять Ankapark под свое управление.
Комментарии Яваша не льстят правящей в Турции партии "Справедливость и развитие" (АК), тем более что в следующем году приближаются президентские и парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что поддержка Эрдогана и партии AK значительно сокращается. Эта политическая сила находится у власти в Турции уже почти 20 лет.
Модели динозавров, прославившие парк, теперь заброшены и занимают огромную площадь, равную примерно 120 футбольным полям.
В целом на строительство парка ушло шесть лет, а автором идеи проекта стал бывший мэр Анкары, представитель AK Мелих Гёкчек. На церемонии открытия Эрдоган сказал, что парк позволит муниципалитету зарабатывать около 10 миллионов долларов в год.
Правда, парку развлечений было суждено просуществовать всего восемь месяцев, а новые местные власти подали в суд на правящую партию.
Представители AK молчали в комментариях по поводу обвинений оппозиции в растрате денег, а заместитель главы провинции Анкара Мехмет Илмазер обвинил Яваша в саботаже проекта Ankapark.
"Яваш не сделал ничего хорошего для Анкары. Он допустил банкротство Ankapark и позволил всему это прогнить", - написал Илмазер в Twitter.
Яваш объявил, что муниципалитет будет консультироваться с жителями города о том, что делать с парком развлечений, также они ищут пути развития территории парка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!