Накануне дождей: прогноз погоды на воскресенье

К вечеру местами на юге пойдет дождь. Будет дуть легкий восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге облачность постепенно увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +22...+23 градусов.

Погоду определяет область повышенного давления, с юга приближается циклон с проливными дождями.

Самая теплая вода в Риге - в озере Бабелитис и на Кипсале

Сегодня самая теплая вода на пляжах Риги была в озере Бабелитис и на Кипсале, где вода прогрелась до +22 и +21 градуса, сообщили агентству LЕТА в полиции самоуправления.

В Кишэзерсе, Вецаки и на Луцавсале вода чуть прохладнее, +20 градусов, а в Румбуле температура воды +19 градусов.

Сама холодная вода в Вакарбулли и Даугавгриве, где она похолодала до +17 градусов.