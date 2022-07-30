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Накануне дождей: прогноз погоды на воскресенье

Где в Риге самая теплая вода?
rus.tvnet.lv/LETA
Накануне дождей: прогноз погоды на воскресенье
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Фото: LETA

Синоптики прогнозируют, что по мере приближения циклона с юга в воскресенье, 31 июля, в Латвии усилится облачность.

К вечеру местами на юге пойдет дождь. Будет дуть легкий восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге облачность постепенно увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +22...+23 градусов.

Погоду определяет область повышенного давления, с юга приближается циклон с проливными дождями.

Самая теплая вода в Риге - в озере Бабелитис и на Кипсале

Сегодня самая теплая вода на пляжах Риги была в озере Бабелитис и на Кипсале, где вода прогрелась до +22 и +21 градуса, сообщили агентству LЕТА в полиции самоуправления.

В Кишэзерсе, Вецаки и на Луцавсале вода чуть прохладнее, +20 градусов, а в Румбуле температура воды +19 градусов.

Сама холодная вода в Вакарбулли и Даугавгриве, где она похолодала до +17 градусов.

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