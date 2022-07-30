В связи с сильными дождями объявлены оранжевые и желтые предупреждения

Дождь начнется вечером в воскресенье, самые сильные дожди пройдут в ночь на понедельник в центральной и восточной части страны, местами продолжатся и днем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильного дождя, а в понедельник утром в восточной части Земгале, Селии, западной Латгале и большей части Видземе объявлено оранжевое предупреждение.

Количество осадков местами в восточной части страны превысит 50 миллиметров, или 60% от августовской нормы.

Вождение будет затруднено из-за плохой видимости и аквапланирования. Масштабных затлоплений не ожидается, но локально возможны затопления низин и размывы дорог. Уровень воды в некоторых реках быстро поднимется.

Меньше всего дождей будет в Курземе, в этом регионе сохранится преимущественно сухая погода. На востоке страны возможны грозы.

Температура воздуха в понедельник не превысит +17...+23 градуса. Затем станет теплее, в четверг и пятницу возможна жара до +30 градусов, но затем с запада придет холодный фронт, и в конце недели станет прохладнее.

В понедельник в Риге будет продолжительный дождь, ночью и утром ожидается сильный, поэтому объявлено желтое предупреждение, а количество осадков может достигать 30 миллиметров. В ночные и утренние часы восточный, северо-восточный ветер немного усилится, позже стихнет и повернет с запада. Температура воздуха +14 градусов ночью и +18 градусов днем.