В Таллиннском заливе возле Найссаара загорелся, предположительно, финский катер Hooligan, над морем поднимается густой черный дым. Пассажирам и экипажу удалось эвакуироваться, сообщает Rus.Postimees.
ФОТО ⟩ В Таллиннском заливе загорелся катер
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, в 15:39 с маломерного катера пришло сообщение о том, что на судне произошел технический сбой. Вскоре стало известно, что на борту возник пожар.
По словам представителя Спасательного департамента Эстонии, спасатели уже прибыли к горящему судну.
Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что недалеко от порта Какумяэ в Таллиннском заливе горит небольшое судно. На борту находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости судно.
Работы по тушения огня осложнены из-за находящегося на судне топлива.
По словам читателя, связавшегося с Postimees, Hooligan - один из самых больших финских катеров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!