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ФОТО ⟩ В Таллиннском заливе загорелся катер

rus.postimees.ee
В Таллиннском заливе загорелся катер
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В Таллиннском заливе возле Найссаара загорелся, предположительно, финский катер Hooligan, над морем поднимается густой черный дым. Пассажирам и экипажу удалось эвакуироваться, сообщает Rus.Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, в 15:39 с маломерного катера пришло сообщение о том, что на судне произошел технический сбой. Вскоре стало известно, что на борту возник пожар.

По словам представителя Спасательного департамента Эстонии, спасатели уже прибыли к горящему судну.

Cудно Hooligan находится недалеко от яхтенного порта Какумяэ.
Cудно Hooligan находится недалеко от яхтенного порта Какумяэ. Фото: Kuvatõmmis MarineTrafficu veebilehelt.

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что недалеко от порта Какумяэ в Таллиннском заливе горит небольшое судно. На борту находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости судно.

Работы по тушения огня осложнены из-за находящегося на судне топлива.

По словам читателя, связавшегося с Postimees, Hooligan - один из самых больших финских катеров.

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