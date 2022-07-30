Главное за 30 июля ⟩ Конец поставок от "Газпрома", Summer Sound и 15 лет Адажскому аэродрому

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, по-прежнему затрагивают авиационную сферу, вынуждая самолеты использовать длинные и изобретательные маршруты, чтобы добраться до места назначения, сообщает издание Insider.

Гигантские модели динозавров и роботов, а также другие аттракционы теперь создают в заброшенном парке развлечений в столице Турции Анкаре атмосферу постапокалипсиса. Мэр города - представитель оппозиционной партии, который использует заброшенный парк как пример расточительства государства в прошлом, сообщает Reuters.

В Таллиннском заливе возле Найссаара загорелся, предположительно, финский катер Hooligan, над морем поднимается густой черный дым. Пссажирам и экипажу удалось эвакуироваться, сообщает Rus.Postimees.

В начале июля желтая пресса писала, что концерт Максима Галкина в Турции будет отменен - якобы местные жители не хотят видеть шоумена на своей территории, но шоу 28 июля прошло с аншлагом.

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Настоящее путешествие в настоящие горы. Для многих это звучит как несбыточная мечта, разбивающаяся о суровую финансовую реальность - растущие цены, энергетический кризис и ожидаемые осенью неподъемные счета за коммунальные услуги никак не вяжутся с турагентствами, авиаперелетами, горной экипировкой, каршерингом и прочими "дорогими" словами. В то же время Латвия - Европа, пусть и не ее центр, а горы - ближе, чем кажутся, и при желании до них можно добраться, не влезая в кредиты и не пробивая огромную дыру в семейном бюджете.

Пока в кинотеатрах временное затишье, Netflix презентовал свой самый дорогой фильм - "Серый человек" от режиссеров "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал" братьев Руссо. С одной стороны, очередной проходной блокбастер от Netflix. А с другой - он стал причиной самых сильных споров за почти год существования видеоподкаста "Кина - будет!". Подробнее - в новом выпуске.

Даугавпилс расположен в приграничье. Окружённый зелёными лесами, он лежит на границе полярных миров, и это утверждение на сегодняшний день совсем не связано с жанром фэнтези, пишет "Чайка".

Популярная исполнительница Анна Седокова впервые решила рассказать подписчикам, куда делся пес Мамба, которого они с Янисом Тиммой завели вместе.