Российская государственная компания "Газпром" прекратила поставки газа в Латвию из-за "нарушений условия приемки газа". При этом министр экономики Илзе Индриксоне отметила, что газ на отопительный сезон в Латвии будет обеспечен. Об этом и не только в нашей подборке новостей.
Главное за 30 июля ⟩ Конец поставок от "Газпрома", Summer Sound и 15 лет Адажскому аэродрому
Новости Латвии:
Российская государственная компания "Газпром" прекратила поставки газа в Латвию из-за "нарушений условия приемки газа", сообщает в субботу, 30 июля, Deutschlandfunk. Компания Latvijas gāze ранее заявляла, что будет платить за российский газ в евро, а не в рублях, как того требует Россия с марта этого года. Ранее сообщалось, что Латвия приняла решение полностью отказаться от российского газа с 1 января следующего года. Поддержанные Сеймом поправки к закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.
По имеющейся у государства информации, газ на отопительный сезон в Латвии будет обеспечен, сообщила министр экономики Илзе Индриксоне, комментируя заявление российского газового концерна "Газпром" о прекращении экспорта газа в Латвию.
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