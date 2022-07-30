Уточнилось возможное место падения китайской ракеты

Согласно текущим прогнозам, гигантская ракета-носитель CZ-5B, поднявшая модуль китайской космической станции, упадет в субботу в 23:53 +/- 347 минут (по эстонскому времени), предсказывает Центр космического мониторинга Европейского Союза (EU SST).

29 июля, по прогнозам, возможные места падения были еще такими:

Фото: EASA

Сегодня возможные места падения не землю отмечены зелеными линиями (с каждой секундой предполагаемый путь ракеты становится все точнее):

Фото: EASA

Как видно, ракета-носитель В5 длиной почти 30 метров и весом 17-22 тонны все еще может упасть в США, Южной Америке, Африке или даже Китае, откуда она взлетела.

SST ЕС предупредил авиакомпании и центры управления воздушным движением о том, что при планировании траектории полета этим вечером следует учитывать один из самых больших за последнее время фрагментов космического мусора.

⚠️Update: the re-entry window of object CZ-5B has narrowed down to 2022-07-30 20:53:53 UTC ±347 min. The #EUSST sensors network keeps monitoring the object closely and Operations Centres are performing analyses. Stay tuned!



Read more: https://t.co/b7Ja0QuSIz #CZ5B #LongMarch5B pic.twitter.com/Pz1EfwOP9z — EUSST (@EU_SST) July 29, 2022

После входа в атмосферу на высоте около 80 километров ракета может развалиться, и ее осколки разлетятся на площади около 160 километров. При достижении земли скорость осколков составляет несколько сотен километров в час.

Обычно, в соответствии с доброй международной традицией, большие части космических кораблей, спутников и ракет направляются в южную часть Тихого океана вблизи точки Немо, где они падают в открытый океан и не представляют никакой угрозы для кого-либо. Точка Немо - самая удаленная от суши точка в океане. Ближайший берег находится на расстоянии 2688 километров.