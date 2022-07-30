Видео ⟩ Конец тревогам: китайская ракета наконец "упала"

Гигантская ракета-носитель CZ-5B длиной почти 30 метров и весом 17-22 тонны, поднявшая модуль китайской космической станции, должна была упасть вечером в субботу, 30 июля, сообщало Rus.Postimees.

В итоге следы от уничтожения летательного аппарата в атмосфере Земли были засняты в Малайзии, действительно ночью на воскресенье.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022

По сообщениям специалистов, лучше всего момент уничтожения ракеты был заметен в городе Кучинг в Малайзии.

SST ЕС предупредила авиакомпании и центры управления воздушным движением о том, что при планировании траектории полета вечером в субботу следует учитывать один из самых больших за последнее время фрагментов космического мусора.

При достижении Земли скорость осколков космических летательных аппаратоа составляет несколько сотен километров в час. Обычно в соответствии с доброй международной традицией большие части космических кораблей, спутников и ракет направляются в южную часть Тихого океана вблизи точки Немо, где они падают в открытый океан и не представляют никакой угрозы для кого-либо. Точка Немо - самая удаленная от суши точка в океане. Ближайший берег находится на расстоянии 2688 километров.

Что обещали раньше?

29 июля, по прогнозам, возможные места падения были такими:

Фото: EASA

30 июля - такими:

Фото: EASA