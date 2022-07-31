Фото ⟩ "В таком лесу, знаешь, что хорошо?": Галкин с сыном гуляют по Юрмале

"В таком лесу, знаешь, что хорошо?" - спросил Максим Галкин у сына Гарри.

По мнению артиста в юрмальском десу хорошо изображать волка. После этого Максим несколько раз изобразил волчий вой. В следующем кадре он продолжает смешить сына Гарри.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Представляешь?" - спрашивает Галкин.

Гарри в ответ смеется и говорит, что он на этом видео карапуз. Тогда Максим меняет угол съемки и показывает, что теперь мальчик выглядит выше ростом.

"Ты - мощный, старик. Ну ладно, поехали дальше", - произносит он.

Судя по шлемам, можно сказать, что это очередной "традиционный велопробег". 12 июля Максим Галкин уже размещал похожее видео.

Напомним, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.