Российский юморист и шоумен Максим Галкин уже вернулся из Труции, где дал концерт 28 июля, а 30 июля он опубликовал в своем Instagram сторис, показав, как они с сыном катаются на велосипедах в Юрмале и проводят время в лесу.
Фото ⟩ "В таком лесу, знаешь, что хорошо?": Галкин с сыном гуляют по Юрмале
"В таком лесу, знаешь, что хорошо?" - спросил Максим Галкин у сына Гарри.
По мнению артиста в юрмальском десу хорошо изображать волка. После этого Максим несколько раз изобразил волчий вой. В следующем кадре он продолжает смешить сына Гарри.
"Представляешь?" - спрашивает Галкин.
Гарри в ответ смеется и говорит, что он на этом видео карапуз. Тогда Максим меняет угол съемки и показывает, что теперь мальчик выглядит выше ростом.
"Ты - мощный, старик. Ну ладно, поехали дальше", - произносит он.
Судя по шлемам, можно сказать, что это очередной "традиционный велопробег". 12 июля Максим Галкин уже размещал похожее видео.
Напомним, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.
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