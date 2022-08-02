ВИДЕО ⟩ Регжа делает дубль второй матч подряд, а "Валмиера" теряет очки

23-й тур начался с выездной победы "Супер Новы" над юрмальским "Спартаком" со счётом 3:2. В составе хозяев два гола забил бразилец Лео Гаучо, а за победителей отличились Кристерс Атарс и Марко Регжа, который оформил дубль. Добавим, что 23-летний Регжа делает дубль во втором матче подряд. Теперь на счету футболиста 6 голов в текущем сезоне.

Для "Супер Новы" эта победа стала не только второй подряд, но и второй в текущем сезоне чемпионата Латвии.

В ещё одном матче субботы РФШ на выезде победила "Тукумс" - 2:0. Оба гола действующие чемпионы забили во второй тайме - на 70-й минуте отличился Денис Ракель, а окончательный счёт на 83-й минуте установил Томислав Шарич.

Результативным получился матч между "Меттой" и "Лиепаей", который проходил на рижском стадионе "Даугава" - 2:2. Гости могли выйти вперёд в конце первого тайма, но Лукас Виллела не смог реализовать 11-метровый удар.