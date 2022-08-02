Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 23-го тура чемпионата Латвии по футболу, который получился укороченным - игра "Риги" и "Даугавпилса" была перенесена на 15 августа.
ВИДЕО ⟩ Регжа делает дубль второй матч подряд, а "Валмиера" теряет очки
23-й тур начался с выездной победы "Супер Новы" над юрмальским "Спартаком" со счётом 3:2. В составе хозяев два гола забил бразилец Лео Гаучо, а за победителей отличились Кристерс Атарс и Марко Регжа, который оформил дубль. Добавим, что 23-летний Регжа делает дубль во втором матче подряд. Теперь на счету футболиста 6 голов в текущем сезоне.
Для "Супер Новы" эта победа стала не только второй подряд, но и второй в текущем сезоне чемпионата Латвии.
В ещё одном матче субботы РФШ на выезде победила "Тукумс" - 2:0. Оба гола действующие чемпионы забили во второй тайме - на 70-й минуте отличился Денис Ракель, а окончательный счёт на 83-й минуте установил Томислав Шарич.
Результативным получился матч между "Меттой" и "Лиепаей", который проходил на рижском стадионе "Даугава" - 2:2. Гости могли выйти вперёд в конце первого тайма, но Лукас Виллела не смог реализовать 11-метровый удар.
На 52-й минуте Артём Пузыревскис вывел вперёд "Метту", а на 65-й Бруно Мелнис удвоил преимущество хозяев. Пять минут спустя лиепайчане сократили отставание до минимума благодаря голу Додо, а на 80-й минуте Виллела смог реабилитироваться и сравнял счёт на табло.
В заключительном матче 23-го тура "Ауда" встречалась с "Валмиерой". Матч проходил в Риге на стадионе "Сконто" и завершился со счётом 1:1. Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу Уссейну Нианга, который поразил ворота Рихарда Матревица дальним ударом. На 30-й минуте "Валмиера" сравняла счёт - автором гола стал Кристерс Пенкевицс, которой ассистировал Дайсуке Йокота.
После 23 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 57 очков. На втором месте располагается РФШ (52), а замыкает тройку лучших "Рига" (47). Далее идут "Лиепая" (41), "Ауда" (38), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (20), "Спартак" (14), "Метта" (14) и "Супер Нова" (11).
В 24-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 6-8 августа, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Рига" с "Меттой", РФШ с "Супер Новой", "Лиепая" с "Аудой", а "Спартак" с "Даугавпилсом".
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