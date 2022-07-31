По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки циклон принесет много осадков в центральные и восточные районы Латвии.
От +17 до +30: прогноз синоптиков на первую неделю августа
От +17 до +30: прогноз синоптиков на первую неделю августа
Дождь начнется вечером в воскресенье, самые сильные осадки пройдут в ночь на понедельник, 1 августа, в центральной и восточной части страны, местами продолжатся и днем.
Количество осадков местами превысит 50 миллиметров, или 70% от августовской нормы. Уровень воды в некоторых реках быстро поднимется.
Меньше всего дождей будет в Курземе, в этом регионе сохранится преимущественно сухая погода.
Температура воздуха в понедельник не превысит +17...+23 градуса. Затем станет теплее, в четверг и пятницу возможна жара до +30 градусов, но затем с запада придет холодный фронт, и в конце недели станет прохладнее.
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