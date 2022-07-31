Латвийское лето снова не радует своей погодой. Из-за сильных дождей в стране объявлено желтое и оранжевое предупреждения. Об этом и не только в подборке новостей RUS TVNET.
Главное за 31 июля ⟩ Падение китайской ракеты, сильные дожди и скандал с консулом Норвегии
Новости Латвии:
9 августа правительство рассмотрит правила, которые воплотят в жизнь концептуально принятые правительством меры поддержки для жителей, сообщил Кришьянис Кариньш в Twitter.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки циклон принесет много осадков в центральные и восточные районы Латвии. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильного дождя, а в понедельник утром в восточной части Земгале, Селии, западной Латгале и большей части Видземе объявлено оранжевое предупреждение.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter призвал Евросоюз объявить Россию государством-спонсором терроризма. Ринкевич написал, что осуждает убийство украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке, и призвал страны Евросоюза запретить выдачу россиянам туристических виз.
В начале этой недели появилась информация о серьезном столкновении трех автомобилей на Рижской объездной дороге на пересечении с шоссе Улброка - Огре. В связи с ремонтными работами там с утра до полудня были отключены светофоры. Водитель легковой машины Toyota, видимо, заметил это в последний момент и выехал на перекресток, не пропустив ехавший по главной дороге грузовик, сообщает программа Degpunktā.
Служба госбезопасности (СГБ) проинформировала высших должностных лиц государства о рисках, связанных с работой российских медиа-компаний на территории Латвии, пишет Rus.LSM.
Государственная полиция возбудила четыре уголовных процесса по факту хранения наркотических веществ на фестивале Summer Sound, сообщила агентству LЕТА представитель Госполиции.
На этой неделе суд британского Ньюпорта заслушал гражданина Латвии, который приехал в Великобританию на заработки, но, возможно, оказался в рабстве, сообщает британская телерадиовещательная компания BBC.
В воскресенье, 31 июля, после эвакуации торговый центр Domina Shopping возобновил работу в обычном режиме, сообщили агентству LETA в Domina Shopping. По предварительной информации, эвакуация проводилась из-за задымления, которое началось в одном из распределительных щитков арендаторов торгового центра. В настоящее время задымление устранено.
Главное за рубежом:
Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление после распространения в интернете видеозаписи, на которой, как утверждается, сотрудница норвежского консульства в российском Мурманске нецензурно общается с работниками одного из отелей и заявляет, что "ненавидит русских".
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о скандале, который консул Норвегии Элисабет Эллингсен устроила в мурманском отеле Azimut.
При обстрелах украинского города Николаев погиб Алексей Вадатурский - 73-летний владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", главного экспортера зерна в стране, сообщили в партии "Слуга народа".
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в городе Севастополь, в аннексированном Россией Крыму, пострадали 5 человек, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развозжаев.
Несколько дней мир наблюдал за движением вышедшей из-под контроля китайской ракеты - изначально Европейское агентство по авиационной безопасности EASA предрекало, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы Земли над Португалией, Испанией и Грецией, позднее - что над США, Южной Америкой, Африкой или даже Китаем, откуда она взлетела. В итоге обломки Long March 5B попали на Землю над Индийским и Тихим океанами, сообщает BBC. Китайское космическое агентство заявило, что большая часть обломков сгорела в атмосфере и упала в море Сулу.
В новой Морской доктрине РФ открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что их защита будет твердо обеспечиваться всеми средствами.
Юлия Добрянская живёт в Шевченковском районе Харькова вместе со своей семьёй - мужем, шестилетним сыном, мамой и кошкой. 24 февраля, в первый же день нападения России на Украину, они вынуждены были укрыться в метро и прожили там до 17 мая. Эту историю рассказывает "Чайка".
Интересное чтиво:
Настоящее путешествие в настоящие горы доступнее, чем кажется на первый взгляд. В предыдущей статье я рассказывал, как без авиаперелетов, помощи турагентств и личного автомобиля добраться до Закопане - горного туристического городка в Польше. Чистейший воздух, невероятные виды, вкусная еда и водные развлечения - все это можно найти практически в одном месте, на расстоянии десятков минут на маршрутке.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин уже вернулся из Турции, где дал концерт 28 июля, а 30 июля он опубликовал в своем Instagram сторис, показав, как они с сыном катаются на велосипедах в Юрмале и проводят время в лесу.
В начале 2000-х Майкл Оуэн был одной из главных звёзд мирового футбола. Англичанин феерил в "Ливерпуле" и сводил с ума мальчишек по всему миру. Сейчас о бывшем футболисте почти ничего не слышно, а на первый план вышла его дочь Джемма.
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