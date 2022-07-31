Главное за 31 июля ⟩ Падение китайской ракеты, сильные дожди и скандал с консулом Норвегии

Несколько дней мир наблюдал за движением вышедшей из-под контроля китайской ракеты - изначально Европейское агентство по авиационной безопасности EASA предрекало, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы Земли над Португалией, Испанией и Грецией, позднее - что над США, Южной Америкой, Африкой или даже Китаем, откуда она взлетела. В итоге обломки Long March 5B попали на Землю над Индийским и Тихим океанами, сообщает BBC. Китайское космическое агентство заявило, что большая часть обломков сгорела в атмосфере и упала в море Сулу.

В новой Морской доктрине РФ открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что их защита будет твердо обеспечиваться всеми средствами.

Юлия Добрянская живёт в Шевченковском районе Харькова вместе со своей семьёй - мужем, шестилетним сыном, мамой и кошкой. 24 февраля, в первый же день нападения России на Украину, они вынуждены были укрыться в метро и прожили там до 17 мая. Эту историю рассказывает "Чайка".

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Настоящее путешествие в настоящие горы доступнее, чем кажется на первый взгляд. В предыдущей статье я рассказывал, как без авиаперелетов, помощи турагентств и личного автомобиля добраться до Закопане - горного туристического городка в Польше. Чистейший воздух, невероятные виды, вкусная еда и водные развлечения - все это можно найти практически в одном месте, на расстоянии десятков минут на маршрутке.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин уже вернулся из Турции, где дал концерт 28 июля, а 30 июля он опубликовал в своем Instagram сторис, показав, как они с сыном катаются на велосипедах в Юрмале и проводят время в лесу.

В начале 2000-х Майкл Оуэн был одной из главных звёзд мирового футбола. Англичанин феерил в "Ливерпуле" и сводил с ума мальчишек по всему миру. Сейчас о бывшем футболисте почти ничего не слышно, а на первый план вышла его дочь Джемма.