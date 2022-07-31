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Видео ⟩ СМИ сообщают о стрельбе и сиренах на границе Сербии и Косово

Дополнено в 22:30
rus.tvnet.lv
СМИ сообщают о стрельбе и сиренах на границе Сербии и Косово
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Фото: кадр из видеоролика

На севере Косово и Метохии сейчас проходят протесты сербских граждан из-за введения временных документов для въезжающих граждан Сербии. На приграничных территориях слышны звуки сирен, сообщает The Insider со ссылкой на местные СМИ.

Сербская газета "Данас" сообщает, что звуки сирен слышны в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово и Метохии. Жителей призывают не выходить из домов и держаться подальше от окон. В соцсетях есть сообщения о стрельбе в районе границы, которые официально подтверждены не были. 

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. По его данным, власти Косово перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал Вучич.

По его словам, на пункты перехода Яринье и Брняк уже отправились подразделения косовоалбанской полиции, чтобы останавливать всех, кто имеет сербские документы.

Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".

Сербская армия приведена в повышенную готовность. Министерство обороны Сербии заявило, что сербская армия пока не входила на территорию Косово и Метохии.

Сербские СМИ сообщают, что жители Северного Косово перекрывают дороги, ведущие в сторону Сербии, в том числе в районе КПП в Яринье и Брняке. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, слышны сигналы воздушной тревоги и также возводятся баррикады.

Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Ярине и Брняке из-за блокирования дорог.

К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.

Ранее сообщалось, что власти Косово с 1 августа ввели запрет на въезд по сербским документам. Их владельцам будет выдаваться временная справка. В Косово это считают взаимным ответом на то, что Сербия не признает документы, выданные в Косово. Также сербы, живущие в Косово, должны до 31 сентября перерегистрировать свои машины с сербскими номерами.

МИД России назвал решение Косово о замене сербских документов на территории страны необоснованным и дискриминационным, пишет "Медуза".

"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками…Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово", - сказано в заявлении МИД РФ.

Видео: СМИ сообщают о сиренах на границе Сербии и Косово

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