Видео ⟩ СМИ сообщают о стрельбе и сиренах на границе Сербии и Косово

По его словам, на пункты перехода Яринье и Брняк уже отправились подразделения косовоалбанской полиции, чтобы останавливать всех, кто имеет сербские документы.

Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".

Сербская армия приведена в повышенную готовность. Министерство обороны Сербии заявило, что сербская армия пока не входила на территорию Косово и Метохии.

Сербские СМИ сообщают, что жители Северного Косово перекрывают дороги, ведущие в сторону Сербии, в том числе в районе КПП в Яринье и Брняке. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, слышны сигналы воздушной тревоги и также возводятся баррикады.

Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Ярине и Брняке из-за блокирования дорог.

К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.