"Не самая легкая неделя не самого легкого месяца, я вам скажу. Август он же как всегда… Ничего нового", - написала известный астролог Василиса Володина в своем Instagram и в общих чертах рассказала о главных тенденциях грядущих семи дней.
Прогноз Василисы Володиной на начало августа: не самая легкая неделя не самого легкого месяца
Прогноз Василисы Володиной на начало августа: не самая легкая неделя не самого легкого месяца
- На этот раз конфликтность повышенная (соединение Марса с Ураном), желание идти на компромисс пониженное (квадраты к Сатурну).
- Мировые события имеют тенденцию опять обостряться. Да и личные вместе с ними.
- Начало недели воинственное, к середине появится чуть больше конструктива и адекватности, выходные напоминают тупик без очевидных вариантов выхода.
- Особенно осторожны во всех смыслах должны быть те, у кого есть какие-то планеты в зоне 17-23 фиксированных знаков. Неполный список дат рождения - прилагаю. (Смотрите в "карусели" поста из Instagram астролога ниже.)
Можно посмотреть позитивно -
у них есть шансы резко изменить жизнь, увидеть непростые, но новые варианты решения проблем.
Разрубить Гордиев узел, большими усилиями преодолеть сложившийся комплекс проблем. Пойти в новую жизнь через отказ от старой.
Другая сторона медали - этот отказ выглядит как болезненный. Прощание с прошлым мучительное. Есть риски много наговорить и наделать ТАКОГОООО с последствиями для себя. И, увы, есть даже риски травмироваться.
Берегите себя!
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