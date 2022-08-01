Прогноз Василисы Володиной на начало августа: не самая легкая неделя не самого легкого месяца

На этот раз конфликтность повышенная (соединение Марса с Ураном), желание идти на компромисс пониженное (квадраты к Сатурну).

(соединение Марса с Ураном), (квадраты к Сатурну). Мировые события имеют тенденцию опять обостряться. Да и личные вместе с ними.

Начало недели воинственное, к середине появится чуть больше конструктива и адекватности, выходные напоминают тупик без очевидных вариантов выхода.

Особенно осторожны во всех смыслах должны быть те, у кого есть какие-то планеты в зоне 17-23 фиксированных знаков. Неполный список дат рождения - прилагаю. (Смотрите в "карусели" поста из Instagram астролога ниже.)

Можно посмотреть позитивно -

у них есть шансы резко изменить жизнь, увидеть непростые, но новые варианты решения проблем.

Разрубить Гордиев узел, большими усилиями преодолеть сложившийся комплекс проблем. Пойти в новую жизнь через отказ от старой.

Другая сторона медали - этот отказ выглядит как болезненный. Прощание с прошлым мучительное. Есть риски много наговорить и наделать ТАКОГОООО с последствиями для себя. И, увы, есть даже риски травмироваться.

Берегите себя!