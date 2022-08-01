Сборная Англии впервые выиграла женский чемпионат Европы по футболу

Финальный матч проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился со счётом 2:1 в пользу англичанок.

В первом тайме зрители голов не увидели. Счёт на 62-й минуте открыла вышедшая на замену Элла Тун, которая вывела Англию вперёд. Немки отыгрались благодаря точному удару Лины Магулль на 79-й минуте. Основное время матча закончилось вничью, а в овертайме победу хозяйкам турнира принесла Клои Келли (110-я минута).

Лучшим бомбардиром турнира стала англичанка Бет Мид, которая забила 6 мячей и сделала 5 голевых передач. Также 6 мячей на свой счёт записала немка Александра Попп.

Сборная Германии в девятый раз вышла в финал чемпионата Европы и впервые уступила. На счету Германии восемь побед, у Норвегии - две, у Швеции, Нидерландов и Англии - по одной. Женская сборная Англии в третий раз дошла до решающего матча турнира (в финалах 1984 и 2009 годов англичанки проиграли).

Евро стал рекордным для женских чемпионатов Европы по общей посещаемости (574 875 человек). Финальный матч на стадионе "Уэмбли" посетили 87 192 человека. Это новый рекорд посещаемости на матчах чемпионата Европы среди женщин.

Футболистки сборной Англии Фото: EPA/Scanpix