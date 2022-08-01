На станциях техосмотра образовались длинные очереди. CSDD поясняет ситуацию

Представитель CSDD поясняет: "Во-первых, на очередь влияет число клиентов. Второе - сделал человек оплату через э-услуги или нет. Это означает, нужно ли ему ждать в длинной очереди в кассу, а после этого еще и в очередь на прохождение техосмотра. Если оплата уже сделана через онлайн-услуги CSDD, то очередь в кассу отпадает, и человек уже экономит время, и у него меньше время ожидается на прохождение техосмотра".