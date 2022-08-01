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На станциях техосмотра образовались длинные очереди. CSDD поясняет ситуацию

rus.tvnet.lv
На станциях техосмотра образовались длинные очереди. CSDD поясняет ситуацию
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Станция техосмотра
Станция техосмотра Фото: Edijs Pālens/LETA

На станциях техосмотра образуются длинные очереди. Недовольство очередями жителями выражают в Twitter, сообщает Латвийское радио.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) пояснили, что всего не хватает до 10% работников. Более того, имеющиеся инспекторы болеют.

"Сейчас на рынке труда сложно найти специалистов с соответствующей компетенцией. Люди находят другую работу. Это определенно проблема. И растущая заболеваемость Covid-19, что наблюдается по всей Латвии", - указала представитель CSDD Илзе Шипкевица.

Самые большие проблемы - в Риге, поэтому в столице станция техосмотра начинает раньше, обслуживание клиентов начинается уже в 7:15.

Представитель CSDD поясняет: "Во-первых, на очередь влияет число клиентов. Второе - сделал человек оплату через э-услуги или нет. Это означает, нужно ли ему ждать в длинной очереди в кассу, а после этого еще и в очередь на прохождение техосмотра. Если оплата уже сделана через онлайн-услуги CSDD, то очередь в кассу отпадает, и человек уже экономит время, и у него меньше время ожидается на прохождение техосмотра".

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