С понедельника, 1 августа, заморожено соглашение Латвии и России от 2010 года, предусматривающее упрощение взаимных поездок для жителей приграничных районов обеих стран. Это устанавливает решение правительства от 14 июля, сообщает агентство LETA.
Заморожено соглашение об упрощении поездок для жителей приграничных районов Латвии и России
В Министерстве иностранных дел пояснили, что соглашение в 2010 году было заключено с целью облегчить взаимные поездки жителей приграничных территорий Латвии и России. В качестве реакции на вторжение России в Украину 24 октября была остановлена выдача виз, в том числе приграничных разрешений, гражданам России во всех дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.
Кроме того, были введены санкции против российских граждан и предприятий, а также распространен призыв МИД к жителям Латвии воздерживаться от поездок в Россию. Основываясь на решении России закрыть консульство Латвии в Пскове, выдача приграничных разрешений более невозможна, так как это было единственное латвийское дипломатическое и консульское представительство за рубежом, выдававшее разрешения такого вида гражданам России.
Комиссия Сейма по иностранным делам, оценив содержание соглашения между Латвией и Россией и возможные правовые действия государства по отношению к этому соглашению, призвала Кабинет министров заморозить его.
1 августа как дата вступления в силу правил выбрана в соответствии со сроком подготовки и утверждения проекта правил.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!