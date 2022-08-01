Заморожено соглашение об упрощении поездок для жителей приграничных районов Латвии и России

В Министерстве иностранных дел пояснили, что соглашение в 2010 году было заключено с целью облегчить взаимные поездки жителей приграничных территорий Латвии и России. В качестве реакции на вторжение России в Украину 24 октября была остановлена выдача виз, в том числе приграничных разрешений, гражданам России во всех дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.

Кроме того, были введены санкции против российских граждан и предприятий, а также распространен призыв МИД к жителям Латвии воздерживаться от поездок в Россию. Основываясь на решении России закрыть консульство Латвии в Пскове, выдача приграничных разрешений более невозможна, так как это было единственное латвийское дипломатическое и консульское представительство за рубежом, выдававшее разрешения такого вида гражданам России.

Комиссия Сейма по иностранным делам, оценив содержание соглашения между Латвией и Россией и возможные правовые действия государства по отношению к этому соглашению, призвала Кабинет министров заморозить его.

1 августа как дата вступления в силу правил выбрана в соответствии со сроком подготовки и утверждения проекта правил.