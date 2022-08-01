Территориальная реформа судов: начинает работу Рижский городской суд

С августа юрисдикция нового Рижского городского суда будет распространяться на всю административную территорию города Риги. Рижский городской суд станет крупнейшим судом в Латвии, в нем будет 122 судьи и 358 сотрудников. Суд будет работать по тем же адресам, где ранее находились суд Видземского предместья, суд Латгальского предместья и Пардаугавский суд - ул. Абренес, 8, ул. Есусбазницас, 6, ул. Даугавгривас, 58, а подать документы можно будет по любому из трех адресов.