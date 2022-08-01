Предприятие Rīgas siltums объявило два конкурса на поставки природного газа, сообщается в i Latvijas Vēstnesis.
Rīgas siltums объявило несколько закупок газа
Rīgas siltums объявило несколько закупок газа
Компания объявила тендер на право поставки природного газа в объеме до 100 000 МВтч для нужд отопительного сезона 2022/2023 гг.
Также Rīgas siltums объявила тендер на право поставки природного газа в марте 2023 года.
Подать заявку на участие в обоих конкурсах можно до 11 августа.
Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге.
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