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Rīgas siltums объявило несколько закупок газа

rus.tvnet.lv/LETA
Rīgas siltums объявило несколько закупок газа
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Труба Rīgas siltums в Зиепниеккалнсе
Труба Rīgas siltums в Зиепниеккалнсе Фото: Edijs Pālens/LETA

Предприятие Rīgas siltums объявило два конкурса на поставки природного газа, сообщается в i Latvijas Vēstnesis.

Компания объявила тендер на право поставки природного газа в объеме до 100 000 МВтч для нужд отопительного сезона 2022/2023 гг.

Также Rīgas siltums объявила тендер на право поставки природного газа в марте 2023 года.

Подать заявку на участие в обоих конкурсах можно до 11 августа.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге.

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