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ISW: российские войска пытаются создать условия для наступления на Харьков

rus.tvnet.lv
ISW: российские войска пытаются создать условия для наступления на Харьков
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Фото: EPA/Scanpix

Российские оккупационные войска пытаются создать условия, чтобы начать новое наступление на Харьков или Харьковскую область, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Российские силы удерживали позиции вокруг Балаклеи и Великой Камышевахи в течение нескольких месяцев и могут использовать эти два района как плацдарм для наступательной операции", - пишут эксперты.

Впрочем, они отмечают, что российские силы вряд ли смогут захватить Харьковскую область или Харьков, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее в ISW допустили, что Владимир Путин мог поставить перед армией задачу занять Харьков и Харьковскую область, однако достижение данных целей в данный момент нереально, учитывая темпы продвижения на Донбассе и имеющиеся проблемы с формированием сил и логистикой.

По данным Института изучения войны, российские силы в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине: одна попытка - захватить Северск, а другая - наступление на Бахмут.

Галерея: Война в Украине

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