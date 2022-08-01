ISW: российские войска пытаются создать условия для наступления на Харьков

"Российские силы удерживали позиции вокруг Балаклеи и Великой Камышевахи в течение нескольких месяцев и могут использовать эти два района как плацдарм для наступательной операции", - пишут эксперты.

Впрочем, они отмечают, что российские силы вряд ли смогут захватить Харьковскую область или Харьков, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее в ISW допустили, что Владимир Путин мог поставить перед армией задачу занять Харьков и Харьковскую область, однако достижение данных целей в данный момент нереально, учитывая темпы продвижения на Донбассе и имеющиеся проблемы с формированием сил и логистикой.

По данным Института изучения войны, российские силы в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине: одна попытка - захватить Северск, а другая - наступление на Бахмут.

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