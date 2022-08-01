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Ушли из кризисного центра и не вернулись: полиция разыскивает четырех подростков

rus.tvnet.lv
Ушли из кризисного центра и не вернулись: полиция разыскивает четырех подростков
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Фото: Valsts policija

Сигулдский участок рижского регионального управления Госполиции разыскивает компанию без вести пропавших несовершеннолетних, которые покинули место содержания - находящийся в Сигулдском крае кризисный центр - и до сих пор не вернулись.

В последний раз их видели у торгового центра Alfa Akropole 30 июля в 21:00. Возможно, подростки находятся в Риге в окрестностях торговых центров.

Разыскиваются:

1) Элизабете Яунзема (2006 г. р.)

Приметы: Рост 159 см, плотного телосложения, волосы окрашены в ярко-красный тон, в ушах - серьги. Была одета в желтые спортивные штаны, светлый джемпер с капюшоном и молнией, на ногах - белые кроссовки.

Фото: Valsts policija

С собой был мобильный телефон без активного номера, который она обычно использует для подключения к беспроводному интернету. Девочка активна в соцсетях.

2) Саманта Михайлова (2007 г. р.)

Фото: Valsts policija

Приметы: Рост 160 см, среднего телосложения, волосы средней длины двух цветов. Была одета в темные штаны, джемпер с изображением лисы или волка спереди, на ногах - кеды.

3) Ритварс Гиртс Алвикс (2008 г. р.)

Фото: Valsts policija

Приметы: Рост около 155 см, среднего телосложения, светлые волосы, возможно, собраны в пучок. Был одет в темную куртку с молнией, темные штаны, на ногах обувь серого цвета.

4) Кристиан Даниэлс Лиморс (2009 г. р.)

Приметы: Рост около 155 см, худощавый, темные волосы - по бокам и сзади голова побрита. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и молнией, брюки из ткани темного цвета, на ногах - темно-синие кеды с белыми шнурками. С собой был рюкзак, возможно, коричневого цвета.

Фото: Valsts policija

Госполиция призывает осмотреть фотографии подростков и в случае, если у вас есть информация о их возможном местонахождении или другая ценная для поисков информация, незамедлительно сообщить, позвонив по номеру 110.

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