На перекрестке улиц Малиенас и Юглас столкнулись мотоцикл и машина. Мотоцикл - на списание

Наклейки сзади на BMW, возможно, свидетельствуют о том, что за рулем находится водитель, которому не чужда и езда на мотоцикле. Это утверждает и водитель железного коня, попавший в аварию. Внедорожником управляла женщина, которая иногда меняет машину на мотоцикл. Однако, так сказать, ошибаются и свои, и утром 28 июля, совершая левый поворот с улицы Юглас на Малиенас, BMW выехала перед мотоциклом Каспара.