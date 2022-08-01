Утром 29 июля на перекрестке улиц Малиенас и Юглас в Риге произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. Женщина на BMW не пропустила движущегося навстречу мотоциклиста, и произошло неотвратимое.
На перекрестке улиц Малиенас и Юглас столкнулись мотоцикл и машина. Мотоцикл - на списание
Наклейки сзади на BMW, возможно, свидетельствуют о том, что за рулем находится водитель, которому не чужда и езда на мотоцикле. Это утверждает и водитель железного коня, попавший в аварию. Внедорожником управляла женщина, которая иногда меняет машину на мотоцикл. Однако, так сказать, ошибаются и свои, и утром 28 июля, совершая левый поворот с улицы Юглас на Малиенас, BMW выехала перед мотоциклом Каспара.
"Женщина поворачивала налево, я пытался избежать, но не удалось", - рассказал он.
Каспара осмотрели медики, травм у него констатировано не было. Чего нельзя сказать о транспортном средстве: "Мотоцикл - на списание. Ремонт не окупится".
Когда стражи порядка зафиксировали ДТП, оба транспортных средства смогли освободить перекресток и привести в порядок все необходимые формальности.
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