В Великобритании зарезана литовская девочка. По подозрению в убийстве задержан гражданин Литвы

Британская полиция сообщила, что 22-летний Дейвидас Скебас был задержан в субботу, 30 июля, после того, как был замечен на камерах видеонаблюдения после убийства Лилии Валютите, которая игралась на улице.

Полиция графства Линкольншир подтвердила, что Скебас обвиняется в том, что он зарезал девочку, ее родителям оказывается помощь специалистов. В британских СМИ прозвучало, что семья девочки спряталась, так как опасается, что Скебас может искать и других членов семьи.

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На камерах видеонаблюдения молодой человек был замечен недалеко от места, где пять минут спустя была найдена зарезанная на улице девочка.

Полиция рассказала, что в связи с произошедшим были задержаны еще два человека, которых освободили без дальнейшего расследования.

Сообщается, что девочка игралась на улице с младшей сестрой недалеко от офиса, где работала их мама.

У девочек был обруч и детская коляска, которые после совершения преступления остались на улице, рассказали местные жители.

Как сообщает DailyMail.co.uk, Скебас рассказал подруге, что он выходец из богатой семьи литовских предпринимателей, а в Великобританию, которую ранее покинул из-за проблем со здоровьем, вернулся совсем недавно. Он работал в сельском хозяйстве, однако бывшая подруга отрицала, что он работал в руководимом матерью убитой Лилии агентстве Agricultural Services.