После заявления "Газпрома" о прекращении экспорта российский газ в Латвию вновь поступает

В понедельник, 1 августа, из России в Латвию утверждены номинации природного газа в размере 26 500 мегаватт-часов.

До этого, последний раз природный газ поступал в Латвию через Изборское соединение в пятницу, 29 июля, когда в физических мощностях было зарегистрировано 31 167 мегаватт-часов (МВт-ч) газа. В субботу, 30 июля, и в воскресенье, 31 июля, потоков не зарегистрировано. Также нет утвержденных заявок на поставки природного газа из России в Латвию в понедельник.

Последним непрерывным периодом, когда в Латвию ежедневно поступал природный газ из России, был период с 21 по 29 июля. За это время фактически используемые мощности составляют около 660 000 МВтч.

Представители Conexus подтвердили агентству LETA, что получили информацию от "Газпрома" о прекращении поставок природного газа.

При этом в компании пояснили, что уже ранее при проведении оценки безопасности газоснабжения Латвии в расчетах Conexus не учитывались поставки природного газа из России.

В конце июля Латвийское телевидение сообщило, что Latvijas gāze возобновило закупку газа в России. Глава компании Айгар Калвитис признал, что компания возобновила закупку газа, расплачиваясь за него не рублями, а евро. При этом Калвитис утверждал, что газ покупался не у компании "Газпром", но отказался назвать нового поставщика, у которого газ закупается в России.

Министр экономики Илзе Индриксоне, комментируя заявление "Газпрома" о приостановке экспорта газа в Латвию, сообщила агентству LETA, что газ на отопительный сезон будет Латвии обеспечен, и Латвия вообще не рассчитывала на потоки газа из России.

По сообщению российского информационного агентства РИА "Новости", "Газпром" прекратил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий приема газа".

Также сообщалось, что Латвия приняла решение полностью отказаться от российского газа с 1 января 2023 года.