Крупнейшие города Латвии не понимают, как подготовиться к отопительному сезону

Столичное самоуправление планирует ввести меры экономии энергоресурсов в своих учреждениях, например, на несколько градусов снизить температуру в помещениях в рабочие дни, а по ночам и в выходные дни сократить интенсивность отопления до минимума.

Руководитель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис сообщил, что ведется работа по созданию в крае котельных, работающих на щепе. Самоуправление также ждет финансирования от государства, так как его расходы только растут.

Следующий отопительный сезон потребует тщательной подготовки, сказал мэр Огре, отметив, что дума пересмотрит режимы отопления, например, уменьшив его по ночам.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш подчеркнул, что доступность энергоресурсов в следующем отопительном сезоне будет определяющим фактором. Что касается доступности природного газа, то эта проблема не решена, и самоуправление не чувствует себя уверенно, так как поставщиков газа не хватает из-за непредсказуемых колебаний цен на биржах, а также они предъявляют требование предоплаты. В случае Даугавпилса предоплата составит около 40 млн евро на весь отопительный сезон, но таких средств нет ни у предприятия теплоснабжения, ни у самоуправления, сказал Элксниньш.

В настоящее время Даугавпилс частично перешел на щепу и вместе с Министерством экономики работает над проектом еще одной котельной, что обеспечит удельный вес щепы в теплоснабжении города до 50%, однако это произойдет не раньше 2024 года.