В минувший четверг, 28 июля, мотоциклист прожил несколько нервных минут, когда по собственной вине чуть не попал под колеса автомобиля.
Видео ⟩ Мотоциклист совершил опасный маневр и чуть не попал под машину
Мотоциклист совершил опасный маневр и чуть не попал под машину
Инцидент произошел в Иманте, на бульваре Анниньмуйжас, когда колонна мотоциклистов повернула налево прямо перед встречным автомобилем. Несколько мотоциклистов преуспели в этом маневре, который признан одним из самых опасных в дорожном движении, но один вовремя не затормозил, упал и чуть не оказался под колесами автомобиля.
Надо сказать, что ничего подобного не произошло бы, если бы лихач на мотоцикле был более дальновидным и не следовал слепо за впереди идущими водителями, а рассчитал скорость движения встречной машины и что он не сможет совершить маневр вместе со своими товарищами.
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