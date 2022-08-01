В связи со строительством железнодорожной эстакады Rail Baltica через улицу Гоголя, с четверга, 4 августа, на улице Гоголя ожидаются значительные изменения в транспортном и пешеходном потоке, сообщают представители застройщика BeReRix.
На улице Гоголя будет изменена организация пешеходного и дорожного движения
В августе 2022 года подрядчик строительства Рижского центрального мультимодального узла Rail Baltica BeReRix приступит к возведению нового железнодорожного путепровода Rail Baltica через улицу Гоголя. При строительстве путепровода предусмотрены значительные и долгосрочные ограничения как для транспорта, так и для пешеходов.
С 4 августа и до начала 2023 года пешеходный поток и движение транспортных средств будет организовано только на западной стороне улицы Гоголе или со стороны Рижского центрального рынка. Движение пешеходов по восточной стороне улицы Гоголя будет невозможно в связи со строительными работами.
Кроме того, в этот период будет закрыт подземный туннель, соединяющий станцию и рынок. В этом районе улицу Гоголя можно пересечь по пешеходному переходу на улице Гайзиня.
Движение транспортных средств будет организовано только с западной стороны улицы Гоголя или со стороны Рижского центрального рынка.
Также будет изменено расположение остановки общественного транспорта Центральный рынок (в сторону центра). К началу 2023 года остановку разместят ближе к зданию Министерства сообщения посреди улицы Гоголя, на специально созданном "островке".
Пешеходам, водителям и водителям общественного транспорта предлагается ориентироваться на дорожные знаки, размещенные в городской среде. Также стоит ожидать что в дороге придется провести больше времени.
Ожидается, что строительство путепровода будет завершено в декабре 2023 года. В целях обеспечения безопасного хода строительных работ движение по улице Гоголя будет несколько раз переключаться с одной стороны пересадочного тоннеля на другую. На время строительных работ компания BeReRix обеспечит размещение информационных знаков.
Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
Ожидается, что стоимость Rail Baltica достигнет 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решено построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов будет покрыта из средств Европейского Союза. Железнодорожная линия Rail Baltica будет открываться поэтапно в период с 2026 по 2030 год.
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