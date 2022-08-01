На улице Гоголя будет изменена организация пешеходного и дорожного движения

Пешеходам, водителям и водителям общественного транспорта предлагается ориентироваться на дорожные знаки, размещенные в городской среде. Также стоит ожидать что в дороге придется провести больше времени.

Ожидается, что строительство путепровода будет завершено в декабре 2023 года. В целях обеспечения безопасного хода строительных работ движение по улице Гоголя будет несколько раз переключаться с одной стороны пересадочного тоннеля на другую. На время строительных работ компания BeReRix обеспечит размещение информационных знаков.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica достигнет 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решено построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов будет покрыта из средств Европейского Союза. Железнодорожная линия Rail Baltica будет открываться поэтапно в период с 2026 по 2030 год.