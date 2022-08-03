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"Рига" сыграла вничью с португальским клубом "Жил Висенте"

rus.tvnet.lv
"Рига" сыграла вничью с португальским клубом "Жил Висенте"
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Фото: LETA

Латвийский футбольный клуб "Рига" провёл первый матч против португальского "Жил Висенте" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился ничьей со счётом 1:1 (1:0).

Ответный матч состоится на следующей неделе в Португалии, и победитель выйдет в раунд плей-офф.

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте игры, когда после паса Микаэля Сойсало с правого края Дуглас Аурелиу получил мяч перед воротами и вколотил его в сетку – 1:0.

В начале второго тайма Фран Наварро с очень близкой дистанции пробил мимо ворот и упустил возможность сравнять счёт. Гости доминировали, и на 62-й минуте все же отыгрались: Хуан Боселли поразил ворота примерно с 16 метров.

Матч посетили 7100 зрителей, что является новым рекордом для "Риги".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ответный матч пройдёт 11 августа в Португалии.

В четверг, 4 августа, первый матч в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций проведёт РФШ. Действующий чемпион Латвии сыграет с мальтийским клубом "Хибернианс".

 

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