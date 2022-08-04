РФШ не использовал возможности и в драматической борьбе сыграл вничью

На 50-й минуте Петер Мареш не воспользовался возможностью сравнять счет по пенальти. Он пробил в левый нижний угол, но вратарь парировал мяч. Пенальти заработал Сантана, которого защитник гостей остановил запрещенным приемом, за что также получил желтую карточку.

Далее было несколько замен у хозяев поля и у гостей. А на 85-й минуте после розыгрыша стандартной ситуации и переадресации мяча Стефан Панич сравнял счет - 1:1.

В продолжении РФШ почти непрерывно атаковал, а на 86-й минуте едва не вышел вперед, однако счет на табло так и остался неизменным.

Ответный матч пройдёт 11 августа на Мальте.

Напомним, в среду, 3 августа, первый матч в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций провела "Рига", сыграла вничью с португальским клубом "Жил Висенте" со счётом 1:1. Ответная игра также пройдёт 11 августа в Португалии.