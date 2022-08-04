Латвийский футбольный клуб РФШ провёл первый матч против мальтийского "Хибернианс" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.
РФШ не использовал возможности и в драматической борьбе сыграл вничью
Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и закончился ничьей со счётом 1:1 (0:1).
Первый точный удар по воротам гостей на стадионе "Даугава" на шестой минуте нанес Денис Ракель, но мяч поймал голкипер мальтийской команды.
На 11-й минуте проход Эмерсона Сантаны у левого края штрафной площади был остановлен Тейлором Алдамой, за что он получил желтую карточку.
На 26-й минуте Тейлор заработал вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве.
Гости хоть и были в меньшинстве, но дважды создавали опасные моменты у ворот хозяев поля, однако вратарь Павел Штейнбор спасал свою команду.
На 29-й минуте желтую карточку получил игрок хозяев поля Артур Зюзин, которого через пять минут заменил Владислав Фёдоров.
После неназначенного 11-метрового пенальти в ворота гостей на 36-й минуте Сантана заработал желтую карточку. А третья стандартная ситуация у рижских ворот закончилась пропущенным мячом.
После штрафного удара с левого края бывший игрок "Риги" Юнуса Муритала головой направил мяч дальше в правый угол вратарской, откуда Данстэн Велла отправил его в левую часть ворот – 1:0 в пользу мальтийского клуба.
На 50-й минуте Петер Мареш не воспользовался возможностью сравнять счет по пенальти. Он пробил в левый нижний угол, но вратарь парировал мяч. Пенальти заработал Сантана, которого защитник гостей остановил запрещенным приемом, за что также получил желтую карточку.
Далее было несколько замен у хозяев поля и у гостей. А на 85-й минуте после розыгрыша стандартной ситуации и переадресации мяча Стефан Панич сравнял счет - 1:1.
В продолжении РФШ почти непрерывно атаковал, а на 86-й минуте едва не вышел вперед, однако счет на табло так и остался неизменным.
Ответный матч пройдёт 11 августа на Мальте.
Напомним, в среду, 3 августа, первый матч в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций провела "Рига", сыграла вничью с португальским клубом "Жил Висенте" со счётом 1:1. Ответная игра также пройдёт 11 августа в Португалии.
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