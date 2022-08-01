Михаил Головатов, бывший командир спецподразделения "Альфа" КГБ СССР, причастный к кровавым событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе, скончался в возрасте 72 лет, сообщил Совет Международной Ассоциации ветеранов в понедельник, 1 августа.
Умер командир "Альфы", заочно осужденный за события 1991 года в Вильнюсе
В 2019 году суд в Литве заочно приговорил Головатова к 12 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности.
По данным ассоциации ветеранов, Головатов работал в "Альфе" с момента ее основания в 1974 году. За время службы участвовал в операциях в Афганистане и "командовал группой "А" ГКЧП во время сложных событий августа 1991 года".
Головатов закончил службу в 1992 году.
27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд признал 67 подсудимых виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе высокопоставленных должностных лиц тогдашней Коммунистической партии Советского Союза, Министерства обороны и внутренних дел, Комитета государственной безопасности и их военизированные структурные подразделения.
Лично судили только двух подсудимых - граждан России, бывших советских офицеров Юрия Меля и Геннадия Иванова, так как остальные подсудимые скрываются в России, Беларуси и Украине, и были представлены в зале суда адвокатами, назначенными литовским государством.
В попытке свергнуть законно избранное правительство Литвы, объявившее о восстановлении государственной независимости в марте 1990 г., 13 января 1991 г. спецподразделения советских войск насильственно заняли Вильнюсскую телебашню, Дом печати и другие объекты в городах Литвы.
14 безоружных человек были убиты пулями и под гусеницами танков у телебашни, еще сотни получили ранения. Благодаря ненасильственному сопротивлению литовцев удалось удержать здание парламента, которое охраняли десятки тысяч человек, и сохранить государственность Литвы.
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