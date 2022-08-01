ГЛАВНОЕ ЗА 1 АВГУСТА ⟩ Убийство литовской девочки, очереди в CSDD и новый вид отпуска

Главное за рубежом:

В Великобритании задержан гражданин Литвы, который обвиняется в убийстве девятилетней литовской девочки в английском городе Бостон. В связи с произошедшим были задержаны еще два человека, однако их отпустили без дальнейшего расследования, сообщает dpa.

Китай предупредил США об "очень серьезной ситуации и последствиях", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

Российские оккупационные войска пытаются создать условия, чтобы начать новое наступление на Харьков или Харьковскую область, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Власти признанной частью мирового сообщества Республики Косово заявили о готовности отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля. Это решение ранее вызвало протесты жителей Косово.

Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с украинским зерном. Груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло в море утром в понедельник, 1 августа, оно направилось в Ливан.

Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на шесть месяцев - до 9 марта 2023 года, сообщил регулятор в понедельник, 1 августа.

Рэпер Тимати приобрел активы Starbucks в России. "Чудовищных ребрендингов", по его словам, не будет. Теперь в соцсетях "объявлен конкурс" на новое название.

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Поскольку сезон шашлыков в самом разгаре, у многих горожан мог возникнуть закономерный вопрос - только владельцы частных домов могут пользоваться грилем в Риге?

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В финальном матче Евро-2022 женская сборная Англии обыграла одну из сильнейших команд мира - Германию. Женский Евро проводился в 13-й раз, из которых немки побеждали восемь!