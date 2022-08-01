Началась новая рабочая неделя и последний летний месяц. Надеемся, что вы успели зарядиться энергией и хорошим настроением. А между тем RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за день 1 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 1 АВГУСТА ⟩ Убийство литовской девочки, очереди в CSDD и новый вид отпуска
Новости Латвии:
На станциях техосмотра образуются длинные очереди. Недовольство возникшей ситуацией жители выражают в Twitter.
В понедельник, 1 августа, вступили в силу изменения в Законе о труде, согласно которым вводится новый вид отпуска - отпуск по уходу.
Почему некоторых людей пугает аббревиатура ЛГБТ+? Почему кто-то полагает, что у современного человека не могут быть синие, фиолетовые или розовые волосы? Почему некоторые индивиды уверены, что знают, кого и как можно любить? Почему представителей ЛГБТ+ демонизируют?
Давайте не будем друг друга обманывать - только золотая рыбка, колодец желаний и цветик-семицветик помогут "Согласию" попасть в коалицию. И это прекрасно понимают и сами представители партии.
Министерство обороны предлагает ввести в Латвии обязательную военную службу. По мнению министра Артиса Пабрикса, это необходимо, чтобы улучшить систему набора в Вооруженные силы и увеличить количество подготовленных военных в стране на фоне российской угрозы.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал разрешение на вещание одному российскому телеканалу - TV Rain.
Решение российского газового концерна "Газпром" прекратить экспорт природного газа в Латвию затронет всех, однако это решение не является неожиданным.
Главное за рубежом:
В Великобритании задержан гражданин Литвы, который обвиняется в убийстве девятилетней литовской девочки в английском городе Бостон. В связи с произошедшим были задержаны еще два человека, однако их отпустили без дальнейшего расследования, сообщает dpa.
Китай предупредил США об "очень серьезной ситуации и последствиях", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.
Российские оккупационные войска пытаются создать условия, чтобы начать новое наступление на Харьков или Харьковскую область, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Власти признанной частью мирового сообщества Республики Косово заявили о готовности отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля. Это решение ранее вызвало протесты жителей Косово.
Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с украинским зерном. Груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло в море утром в понедельник, 1 августа, оно направилось в Ливан.
Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на шесть месяцев - до 9 марта 2023 года, сообщил регулятор в понедельник, 1 августа.
Рэпер Тимати приобрел активы Starbucks в России. "Чудовищных ребрендингов", по его словам, не будет. Теперь в соцсетях "объявлен конкурс" на новое название.
Интересное чтиво:
Жительнице Латвии удалось поймать в озере Бальотес карпа впечатляющего размера. О своем улове в Facebook рассказала Агнесе Мисса.
Поскольку сезон шашлыков в самом разгаре, у многих горожан мог возникнуть закономерный вопрос - только владельцы частных домов могут пользоваться грилем в Риге?
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла на связь с подписчиками и разоткровенничалась в сторис.
В финальном матче Евро-2022 женская сборная Англии обыграла одну из сильнейших команд мира - Германию. Женский Евро проводился в 13-й раз, из которых немки побеждали восемь!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!