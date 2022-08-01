Путин о ядерной войне: победителя не будет

Об этом военный преступник Путин заявил в письме участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - подчеркнул Путин.

Его комментарий участникам конференции был призван продемонстрировать, что Россия является ответственным ядерным государством.

Эти заявления идут в разрез с высказываниями других российских политиков, которые Запад интерпретирует как ядерные угрозы.

В судьбоносном объявлении о начале войны в Украине от 24 февраля Путин начал свою речь, упомянув о российском ядерном арсенале и предупредив сверхдержавы, что "любая попытка вмешательства приведет к последствиям, с которыми никто не сталкивался в истории".

Несколько дней спустя Путин приказал ядерным силам России привести их в состояние повышенной боевой готовности.

В свою очередь главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции призвали Россию прекратить опасную ядерную риторику.

"Мы призываем Россию прекратить ее безответственную и опасную ядерную риторику и поведение, придерживаться своих международных обязательств и подтвердить - словом и делом - принципы, изложенные в последнем заявлении лидеров о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, - сказано в совместном заявлении.