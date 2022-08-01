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"Небольшой шок…": жителям присылают новые счета за газ

rus.tvnet.lv
"Небольшой шок…": жителям присылают новые счета за газ
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Газ. Иллюстративное фото
Газ. Иллюстративное фото Фото: Gatis Dieziņš/LETA

Некоторые жители Латвии получили значительно более высокие счета за газ, чем раньше. Apollo.lv собрал самые яркие примеры, о которых сообщили пользователи социальных сетей.

С конца июля домохозяйства, оплачивающие газ методом выравненного платежа, получили от Latvijas gāzes (LG) новые, значительно более высокие счета за газ. Согласно информации, предоставленной LG, для тех домохозяйств, которые используют природный газ только для приготовления пищи и потребляют четыре кубометра в месяц, повышение составило около трех евро, сообщает Latvijas Radio.

В свою очередь, для домохозяйств, которые используют природный газ для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличилась на целых 130 евро в месяц.

LG сообщает, что повышение тарифов на природный газ можно объяснить как высоким прогнозом закупочной цены природного газа на западноевропейской фондовой бирже в ближайшие полгода, так и ценовыми рекордами предыдущего полугодия, сообщает Latvijas Radio.

Последние несколько дней пользователи активно делятся своими новыми счетами за газ в Twitter. Для многих жителей выравненный платеж увеличился в несколько раз. Портал Apollo.lv сделал подборку предоставленной гражданами информации о новых счетах:

Что ж, отныне вместо 120 евро в месяц за газ придется откуда-то искать 450 евро! Сейчас трудно достать деньги на тепловой насос. Дом продать невозможно. Идеи? Предложения? Саркастические замечания?

105 кв. м/203 куб. м/313 евро. Отопление+вода, 3 чел. Было 87,00, потом 165,00, сейчас 313,00. Обещают, что с ноября будет еще дороже.

Офис, от 600 евро в месяц до 2300 евро после перерасчета.

Наш новый счет за газ составляет 764 евро в месяц. Моя зарплата никогда не была 764 eвро в месяц.

Ничего себе, выравненный платеж за газ в будущем будет 904 евро (до сих пор было 477 евро). Как уже сказал @GirtsS - выживем, здесь хотя бы не стреляют, не грабят, не насилуют и мы еще живы. Это просто деньги. Но будет нелегко.

У нас большой дом, в нем живут три поколения и девять человек, отапливаемая площадь составляет около 250 квадратных метров. Но год назад счет был около 240 евро.

У меня меня новый выравненный платеж составляет 222 € вместо прежних 64 €.

С января - 79 евро, с мая - 169 евро, с сентября - 290 евро.

Для маминого дома со 118 евро до 425 евро.

Рига, квартира 64 кв. м. С 60 евро в начале года до 228 евро в сентябре. Газ. Выравненный. Хотелось бы, чтобы эти деньги не ушли в Россию.

Год назад выравненный платеж был в пределах 120-150 евро. С 1 июля - 612 евро. 

Да, летом газом не пользуемся, но выравненный платеж за август уже будет 400 евро, и это за три месяца. После этого, наверное, будет еще больше?! Рост до войны - 100 евро, когда началась война - 210 евро, сейчас - 400 евро.

Идентично. У нас также выровненный платеж за газ с 90 евро в декабре 2021 до 430 евро с 1 июля. Электричество выровнено со 100 до 240 евро.

Немножко в шоке. 456 евро!!! Пришел счет за газ (скорректированный платеж). Да, у меня есть дом, но он староват для меня и имеет газовое отопление. Ну а главное что я пенсионерка!!! Никакой поддержки со стороны государства я не увидела!!!

Какой это район? Для нас выровняли от 100 до 422 € за частный дом площадью 300 м2.

Интересно, как у сотрудников Latvijas Gāze не трясутся руки при печати писем клиентам? Теперь ВЫРАВНИВАЕМЫЙ платеж составляет 180 евро вместо прежних 57 евро. Может быть, вам стоит поискать квартиру с центральным отоплением вместо газового? Как будет выглядеть государственная поддержка, если мне придется начать платить уже в августе? 

Вчера получил новый газ, все время платеж был 64 евро, теперь с 01.08 мне придется платить 222 евро. Хорошо, если бы цена поднялась до 100€ я бы согласился это, но я не хочу 222 евро.

Министр: Жильцы фактически уже оплачивают счета за следующий отопительный сезон

Министр экономики Илзе Индриксоне заявила в разговоре с Латвийским радио, что большинство таких счетов предназначены для тех жителей, у которых так называемая выравненная оплата.

"Они уже оплачивают счета за следующий отопительный сезон. Для этих людей, когда будет перерасчет, половину прибавки к цене, которая выше прошлогоднего тарифа, покроет государство.

На данный момент они просто начали платить еще до начала осеннего сезона. Эти люди, которые имеют выровненный платеж, будут иметь право на такую ​​же поддержку этих выплат, как и все остальные.

Если в прошлом году счет за ту же услугу был, например, 100 евро, а сейчас будет 200 евро, то из дополнительных 100 евро государство компенсирует 50 евро", - сказал министр Латвийскому радио.

С другой стороны, Индриксоне уклончиво говорила о возможной помощи жителям в помощи для покрытия быстрорастущих расходов на потребление энергии, заявляя, что это является обязанностью Министерства благосостояния, которое готовит отчет для правительства.

По ее словам, по-прежнему ожидается, что ежемесячную поддержку получат экономически менее защищенные слои общества, а для остальных планируется покрыть 50% прироста счетов за отопление.

Министерство благосостояния подсчитало, что 5,7% домохозяйств могут испытывать большие трудности с оплатой возросших счетов за теплоснабжение.

С другой стороны, Минэкономики совместно с экспертами готовит практические рекомендации для граждан, как сократить потребление энергоресурсов.

Говоря о поставках газа, политик подчеркнул, что на Россию никогда нельзя рассчитывать, поэтому от этих поставок лучше отказаться как можно раньше. Она признала, что латвийские компании еще могут покупать газ у России до конца года, если поставки действительно обеспечены и не будут нарушены санкции, установленные Евросоюзом.

Уже сообщалось, что правительство планирует принять решение о пакете государственной поддержки жителей в следующем отопительном сезоне 9 августа, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр отметил, что "рост цен на энергоносители, в том числе на газ, в Латвии и в мире является следствием жестокой войны России в Украине".

Кариньш напомнил, что правительство концептуально определилось с пакетом поддержки жителей в размере 350 миллионов евро на следующий отопительный сезон. 

Как сообщалось, с учетом прогнозов о том, что цена на газ и дальше будет оставаться высокой, это также повлияет на стоимость теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне, правительство приняло решение о пакете адресной поддержки жителей в размере 350 млн. евро.

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