Некоторые жители Латвии получили значительно более высокие счета за газ, чем раньше. Apollo.lv собрал самые яркие примеры, о которых сообщили пользователи социальных сетей.
"Небольшой шок…": жителям присылают новые счета за газ
С конца июля домохозяйства, оплачивающие газ методом выравненного платежа, получили от Latvijas gāzes (LG) новые, значительно более высокие счета за газ. Согласно информации, предоставленной LG, для тех домохозяйств, которые используют природный газ только для приготовления пищи и потребляют четыре кубометра в месяц, повышение составило около трех евро, сообщает Latvijas Radio.
В свою очередь, для домохозяйств, которые используют природный газ для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличилась на целых 130 евро в месяц.
LG сообщает, что повышение тарифов на природный газ можно объяснить как высоким прогнозом закупочной цены природного газа на западноевропейской фондовой бирже в ближайшие полгода, так и ценовыми рекордами предыдущего полугодия, сообщает Latvijas Radio.
Последние несколько дней пользователи активно делятся своими новыми счетами за газ в Twitter. Для многих жителей выравненный платеж увеличился в несколько раз. Портал Apollo.lv сделал подборку предоставленной гражданами информации о новых счетах:
Что ж, отныне вместо 120 евро в месяц за газ придется откуда-то искать 450 евро! Сейчас трудно достать деньги на тепловой насос. Дом продать невозможно. Идеи? Предложения? Саркастические замечания?
Nu ko, turpmāk par gāzi 120€/mēnesī vietā būs no kaut kurienes jāatrod 450€/mēnesī! 🤪 naudu siltumsūknim šobrīd pagrūti dabūt. Māju pārdot neizdodas. Idejas? Ieteikumi? Sarkastiskas piezīmes? ☺️— Andrejs (@sicis) July 29, 2022
105 кв. м/203 куб. м/313 евро. Отопление+вода, 3 чел. Было 87,00, потом 165,00, сейчас 313,00. Обещают, что с ноября будет еще дороже.
105m2 / 203m3 mēn. / 313,oo €— Birch (@metrodotel_LV) July 29, 2022
apkure+ūdens, 3.cilv..
bija 87,oo, tad 165,oo, tagad 313,oo.
sola, ka no novembra būs vēl stipri dārgāk. @Brivibas36 @EM_gov_lv @krisjaniskarins @Lab_min pavisam prātus esat izkūkojuši?
Офис, от 600 евро в месяц до 2300 евро после перерасчета.
Ofiss, no 600€ mēnesī uz 2300€ pēc pàrēķina— SYS-E13 (@13VIEDOKLIS) July 30, 2022
Наш новый счет за газ составляет 764 евро в месяц. Моя зарплата никогда не была 764 eвро в месяц.
mūsu jaunais gāzes rēķins ir 764e mēnesī. mana alga nekad nav bijusi 764e mēnesī.— Lyn (@lionandlyn) July 29, 2022
Ничего себе, выравненный платеж за газ в будущем будет 904 евро (до сих пор было 477 евро). Как уже сказал @GirtsS - выживем, здесь хотя бы не стреляют, не грабят, не насилуют и мы еще живы. Это просто деньги. Но будет нелегко.
Oho, par gāzi turpmāk izlīdzinātais maksājums būs 904 EUR (līdz šim bija 477 EUR).— Krišs (@Rauhvargers) July 29, 2022
Kā jau @GirtsS teica - pārdzīvosim, te vismaz nešauj, negrauj, neizvaro un mēs joprojām dzīvojam.
Tā ir tikai nauda. Bet viegli nebūs.
У нас большой дом, в нем живут три поколения и девять человек, отапливаемая площадь составляет около 250 квадратных метров. Но год назад счет был около 240 евро.
Mums liela māja trīs paaudzes un deviņi cilvēki dzīvojam, apsildāmā platība ap 250kvm. Bet pirms gada rēķins bija ap 240EUR :)— Krišs (@Rauhvargers) July 29, 2022
У меня меня новый выравненный платеж составляет 222 € вместо прежних 64 €.
Man jaunais izlīdzinātais maksājums 222€,veco 64€ vietā.— J.S.🍻 (@BarsaSilis) July 31, 2022
С января - 79 евро, с мая - 169 евро, с сентября - 290 евро.
Līdz janvārim 79 € - no maija 169 €- no septembra 290€.— Jana Saulīte (@Dejass) July 31, 2022
Для маминого дома со 118 евро до 425 евро.
Mammas mājai no 118 eiro uz 425 eiro 🤦🏼♀️— Līga (@liga_orupa) August 1, 2022
Рига, квартира 64 кв. м. С 60 евро в начале года до 228 евро в сентябре. Газ. Выравненный. Хотелось бы, чтобы эти деньги не ушли в Россию.
Rīga, 64m2 dzīvoklis. No 60€ gada sākums uz 228€ ar Sep. Gāze. Izlīdzinātais. Gribētos, lai tā nauda neaiziet RU.— Toms Knostenbergs (@TomsKnostenberg) July 31, 2022
Год назад выравненный платеж был в пределах 120-150 евро. С 1 июля - 612 евро.
Pirms gada izlīdzinātais maksājums bija 120-150€ robežās. No 1.jūlija 612€.— Gundars Lipins (@Gulips) July 31, 2022
Да, летом газом не пользуемся, но выравненный платеж за август уже будет 400 евро, и это за три месяца. После этого, наверное, будет еще больше?! Рост до войны - 100 евро, когда началась война - 210 евро, сейчас - 400 евро.
Jap, vasarā gāze mums netiek lieota, bet izlīdzinātais jāmaksa par augustu jau būs 400€ 🤯🙈 un tas uz trim mēnešiem. Pēc tam būs laikam vēl vairāk?! 😬😬😬 kāpums pirms kara 100€ , kad sākās karš 210€ tagad 400€ 🤯😢— Haris! 🇱🇻| stay strong 🇺🇦 (@Haris87_) July 31, 2022
Идентично. У нас также выровненный платеж за газ с 90 евро в декабре 2021 до 430 евро с 1 июля. Электричество выровнено со 100 до 240 евро.
identiski. Mums arī izlīdzinātais gāzes maksājums no 90€ 12/2021 uz 430€ no 1.jūlija. Elektrība izlīdzinātais no 100€ uz 240€— Elina Treija (Silina (@Silina_Elina) July 30, 2022
Немножко в шоке. 456 евро!!! Пришел счет за газ (скорректированный платеж). Да, у меня есть дом, но он староват для меня и имеет газовое отопление. Ну а главное что я пенсионерка!!! Никакой поддержки со стороны государства я не увидела!!!
Mazliet šoks. 456€ !!! Saņēmu rēķinu par gāzi (izlīdzinātais maksājums). Jā man ir namelis, bet viņš man ir pasen un ir gāzes apkure. Nu galvenais- esmu pensionārs!!!— Laimonis (@laimisk) July 30, 2022
Ne kādu atbalstu no valsts neesmu redzējis!!!
Какой это район? Для нас выровняли от 100 до 422 € за частный дом площадью 300 м2.
Opā, tas ir par kādu platību? Mums izlīdzinātais turpmāk no 100 uz 422€ par 300 m2 privātmāju.— Gatis Veldre 🇺🇦 (@GVeldre) July 29, 2022
Интересно, как у сотрудников Latvijas Gāze не трясутся руки при печати писем клиентам? Теперь ВЫРАВНИВАЕМЫЙ платеж составляет 180 евро вместо прежних 57 евро. Может быть, вам стоит поискать квартиру с центральным отоплением вместо газового? Как будет выглядеть государственная поддержка, если мне придется начать платить уже в августе?
Domāju, kā Latvijas Gāze darbiniekiem nedreb roka, drukājot vēstules klientiem? Tagad IZLĪDZINĀTAIS maksājums iepriekšējo 57 EUR vietā ir 180 EUR😭— Burtniece 🇱🇻🇺🇦 (@Vitenav) July 29, 2022
Varbūt jāmeklē dzīvoklis ar centrālapkuri gāzes apkures vietā? Kā izpaudīsies valsts atbalsts, ja man jau augustā jāsāk maksāt?
Вчера получил новый газ, все время платеж был 64 евро, теперь с 01.08 мне придется платить 222 евро. Хорошо, если бы цена поднялась до 100€ я бы согласился это, но я не хочу 222 евро.
Vakar saņēmu jauno gāzes https://t.co/5z94Qfypcq bija visu laiku izlīdzinātais maksājums 64€,Tagad ar 01.08 būs jāmaksā 222€.Ok,ja būtu sadārdzinājiea līdz 100€ es pieņemtu,bet nejau 222€ 🤬🤬🤬— J.S.🍻 (@BarsaSilis) July 27, 2022
Министр: Жильцы фактически уже оплачивают счета за следующий отопительный сезон
Министр экономики Илзе Индриксоне заявила в разговоре с Латвийским радио, что большинство таких счетов предназначены для тех жителей, у которых так называемая выравненная оплата.
"Они уже оплачивают счета за следующий отопительный сезон. Для этих людей, когда будет перерасчет, половину прибавки к цене, которая выше прошлогоднего тарифа, покроет государство.
На данный момент они просто начали платить еще до начала осеннего сезона. Эти люди, которые имеют выровненный платеж, будут иметь право на такую же поддержку этих выплат, как и все остальные.
Если в прошлом году счет за ту же услугу был, например, 100 евро, а сейчас будет 200 евро, то из дополнительных 100 евро государство компенсирует 50 евро", - сказал министр Латвийскому радио.
С другой стороны, Индриксоне уклончиво говорила о возможной помощи жителям в помощи для покрытия быстрорастущих расходов на потребление энергии, заявляя, что это является обязанностью Министерства благосостояния, которое готовит отчет для правительства.
По ее словам, по-прежнему ожидается, что ежемесячную поддержку получат экономически менее защищенные слои общества, а для остальных планируется покрыть 50% прироста счетов за отопление.
Министерство благосостояния подсчитало, что 5,7% домохозяйств могут испытывать большие трудности с оплатой возросших счетов за теплоснабжение.
С другой стороны, Минэкономики совместно с экспертами готовит практические рекомендации для граждан, как сократить потребление энергоресурсов.
Говоря о поставках газа, политик подчеркнул, что на Россию никогда нельзя рассчитывать, поэтому от этих поставок лучше отказаться как можно раньше. Она признала, что латвийские компании еще могут покупать газ у России до конца года, если поставки действительно обеспечены и не будут нарушены санкции, установленные Евросоюзом.
Уже сообщалось, что правительство планирует принять решение о пакете государственной поддержки жителей в следующем отопительном сезоне 9 августа, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр отметил, что "рост цен на энергоносители, в том числе на газ, в Латвии и в мире является следствием жестокой войны России в Украине".
Кариньш напомнил, что правительство концептуально определилось с пакетом поддержки жителей в размере 350 миллионов евро на следующий отопительный сезон.
Как сообщалось, с учетом прогнозов о том, что цена на газ и дальше будет оставаться высокой, это также повлияет на стоимость теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне, правительство приняло решение о пакете адресной поддержки жителей в размере 350 млн. евро.
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