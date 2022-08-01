Клиенты Latvijas gāze, использующие для платежей выровненный способ оплаты, могут получить поддержку в связи с повышением цен уже в августе, сообщает Latvijas Televīzija (LTV).
Видео ⟩ Часть клиентов Latvijas gāze может получить поддержку по оплате счетов уже в августе
Минэкономики подготовит такое предложение к следующему заседанию правительства, которое ожидается 9 августа.
В то же время премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил в интервью LTV, что нельзя полагаться только на правительство, потому что оно не сможет компенсировать 100% всего. Поэтому каждый член общества также должен искать возможности для индивидуального поиска решений, как разумно использовать имеющиеся энергетические ресурсы, а также экономить деньги.
Министр благосостояния Гатис Эглитис считает, что Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) не должна утверждать новые тарифы Latvijas gāze. Для пользователей или домохозяйств они уже вступили в силу с 1 июля - Latvijas gāze дважды в год меняет тарифы этого вида, публикуя их 10 июня и 10 декабря.
Также министр благосостояния считает, что государство должно уменьшить влияние Кремля на Latvijas gāze и Gaso через состав акционеров. Эта тема уже обсуждалась в коалиции, и
Эглитис не исключил возможности движения в сторону национализации компании.
"Это как направление. Ну, мы должны решить проблему. Мы должны решить проблему, что нашим газовым сектором, газовым хозяйством по-прежнему управляют де-факто акционеры из России", - сказал министр благосостояния.
Как сообщалось, 19 июня правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния "О мерах поддержки по снижению влияния роста цен на энергоносители и общей инфляции на уязвимые группы населения", тем самым договорившись о поддержке на этот отопительный сезон - с 1 октября 2022 года до 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма составит 350,2 млн евро.
После заседания правительства министр благосостояния сообщил журналистам, что упомянутые на данный момент 350,2 млн - это лишь расчетное финансирование, которое потенциально может измениться по мере приближения к отопительному сезону, с учетом того, что, например, меняются тарифы на централизованное отопление.
Наибольшая поддержка предназначена для уязвимых групп населения - лиц с низкими доходами, а также пенсионеров, людей с инвалидностью, кормильцев и семей с ребенком-инвалидом.
Планируется расширение доступности жилищных пособий, предоставление государственных социальных пособий отдельным социальным группам и компенсация домохозяйствам энергоресурсов.
Видео: сюжет LTV на латышском языке
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