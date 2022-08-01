Видео ⟩ Часть клиентов Latvijas gāze может получить поддержку по оплате счетов уже в августе

Минэкономики подготовит такое предложение к следующему заседанию правительства, которое ожидается 9 августа.

В то же время премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил в интервью LTV, что нельзя полагаться только на правительство, потому что оно не сможет компенсировать 100% всего. Поэтому каждый член общества также должен искать возможности для индивидуального поиска решений, как разумно использовать имеющиеся энергетические ресурсы, а также экономить деньги.

Министр благосостояния Гатис Эглитис считает, что Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) не должна утверждать новые тарифы Latvijas gāze. Для пользователей или домохозяйств они уже вступили в силу с 1 июля - Latvijas gāze дважды в год меняет тарифы этого вида, публикуя их 10 июня и 10 декабря.

Также министр благосостояния считает, что государство должно уменьшить влияние Кремля на Latvijas gāze и Gaso через состав акционеров. Эта тема уже обсуждалась в коалиции, и

Эглитис не исключил возможности движения в сторону национализации компании.