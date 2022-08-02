Россия - террористическое государство? Комиссия Сейма рассмотрит вопрос сегодня

"Аморальная война России против Украины - особенно жестокая и варварская. Россия без разбора истязает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", - подчеркнул политик.

Заседание комиссии состоится в 11:00 в дистанционном формате.

Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, которые привели к "смерти бесчисленного количества мужчин, женщин и детей".