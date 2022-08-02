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Россия - террористическое государство? Комиссия Сейма рассмотрит вопрос сегодня

rus.tvnet.lv
Россия - террористическое государство? Комиссия Сейма рассмотрит вопрос сегодня
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Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс Фото: Edijs Pālens/LETA

Комиссия Сейма по иностранным делам сегодня рассмотрит заявление, в котором планирует признать Россию террористическим государством, сообщил в социальных сетях председатель комиссии Рихард Колс.

"Аморальная война России против Украины - особенно жестокая и варварская. Россия без разбора истязает, калечит и убивает как военнослужащих, так и мирных жителей", - подчеркнул политик.

Заседание комиссии состоится в 11:00 в дистанционном формате.

Как сообщалось, Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, которые привели к "смерти бесчисленного количества мужчин, женщин и детей".

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