Стать депутатом Сейма на этих выборах будет сложнее обычного

Берзиня отметила, что уже сейчас видно, что конкуренция будет выше - уже сейчас до подачи последних трех заявок "конкурс" - 17 кандидатов на одно место депутата, а на предыдущих выборах было 14,6 кандидата на одно место.

По словам Берзини, в настоящее время видно, что по сравнению с предыдущими выборами среди кандидатов больше доля женщин, а средний возраст довольно неизменный - около 46 лет.

Напомню, сегодня в Центральной избирательной комиссии завершится прием списков кандидатов на выборы 14-го Сейма.

Как агентству LETA сообщила представитель ЦИК Лаура Крастиня, сегодня в 10:00 список кандидатов подаст Христианско-прогрессивная партия, в 12:00 - "Объединение для Латвии", в 14:00 - партия "Едины для Латвии".

Таким образом, в выборах Сейма планируют участвовать 19 партий и их объединений.

Жеребьевка номеров, под которыми партии будут участвовать в выборах, состоится 5 августа, а выборы пройдут 1 октября.