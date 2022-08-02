В этом году конкуренция за попадание в Сейм будет выше, чем на выборах предыдущего парламента четыре года назад, сегодня утром на Латвийском радио отметила председатель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня.
Стать депутатом Сейма на этих выборах будет сложнее обычного
Берзиня отметила, что уже сейчас видно, что конкуренция будет выше - уже сейчас до подачи последних трех заявок "конкурс" - 17 кандидатов на одно место депутата, а на предыдущих выборах было 14,6 кандидата на одно место.
По словам Берзини, в настоящее время видно, что по сравнению с предыдущими выборами среди кандидатов больше доля женщин, а средний возраст довольно неизменный - около 46 лет.
Напомню, сегодня в Центральной избирательной комиссии завершится прием списков кандидатов на выборы 14-го Сейма.
Как агентству LETA сообщила представитель ЦИК Лаура Крастиня, сегодня в 10:00 список кандидатов подаст Христианско-прогрессивная партия, в 12:00 - "Объединение для Латвии", в 14:00 - партия "Едины для Латвии".
Таким образом, в выборах Сейма планируют участвовать 19 партий и их объединений.
Жеребьевка номеров, под которыми партии будут участвовать в выборах, состоится 5 августа, а выборы пройдут 1 октября.
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