Более 50% ж/д грузов, перевозимых в Латвии за первые полгода, были из России

По сравнению с первым полугодием прошлого года удельный вес российских грузов сократился на 0,2 процентных пункта.

Одновременно с марта по июнь, с марта по июнь, удельный вес российских грузов составил 51,3%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Вторая по величине доля грузов в первом полугодии 2022 года была из Казахстана, удельный вес которых вырос с 0,4% за первые шесть месяцев прошлого года до 25,8% в первом полугодии этого года. В то же время с марта по июнь грузы Казахстана составили 28% в противоположность 0,5% за тот же период прошлого года.

В свою очередь, грузы Беларуси, которые в первом полугодии прошлого года составили 34,6% всех перевозимых, в этом году за шесть месяцев составили 11%, а с начала войны грузы Беларуси составили 9,5% против 32,2% за соответствующие четыре месяца прошлого года.