Из всех грузов, перевозимых по всей железнодорожной инфраструктуре Латвии, в первом полугодии этого года 52,5% были российскими грузами, сообщила представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците.
Более 50% ж/д грузов, перевозимых в Латвии за первые полгода, были из России
По сравнению с первым полугодием прошлого года удельный вес российских грузов сократился на 0,2 процентных пункта.
Одновременно с марта по июнь, с марта по июнь, удельный вес российских грузов составил 51,3%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Вторая по величине доля грузов в первом полугодии 2022 года была из Казахстана, удельный вес которых вырос с 0,4% за первые шесть месяцев прошлого года до 25,8% в первом полугодии этого года. В то же время с марта по июнь грузы Казахстана составили 28% в противоположность 0,5% за тот же период прошлого года.
В свою очередь, грузы Беларуси, которые в первом полугодии прошлого года составили 34,6% всех перевозимых, в этом году за шесть месяцев составили 11%, а с начала войны грузы Беларуси составили 9,5% против 32,2% за соответствующие четыре месяца прошлого года.
Лиците пояснила, что уже во второй половине прошлого года существенно возросла доля отдельных грузов, перевозимых из России в страны Европейского Союза, особенно угля из Казахстан, и рост этих групп грузов продолжался и в этом году.
Представитель LDz подчеркнула, что сразу же после начала войны, еще до введения и вступления в силу международных санкций, наблюдалось особенно интенсивное движение грузов, особенно импорт из России, поскольку, предсказывая санкции, предприятия старались быстро ввозить по возможности больше товаров. Однако, видно, что в соответствии с санкциями постепенно начинает уменьшаться размер российских грузовых перевозок по железнодорожной инфраструктуре в Латвии.
Кроме того, Лиците объясняет, что еще один важный аспект состоит в том, что установленные санкциями ограничения на перевозки различных грузов вступают в силу постепенно. Отдельные грузовые группы запрещено перевозить с июня, июля и августа.
В отношении Беларуси только с июня вступили в силу запреты на перевозку древесины, цемент и другие грузы из этой страны, поэтому инерция воздействия санкций будет видна и в дальнейшем.
В настоящее время по-прежнему разрешается перевозить из России перевозить, например, зерно и зерновую продукцию, ферросплавы, руды.
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