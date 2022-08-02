Видео ⟩ Латвийский велосипедист побил мировой рекорд Гиннесса

Спруде преодолел 3559 километров за семь дней, побив рекорд, установленный шотландцем Джошем Куигли, на 51 километр. Спруде преодолел это расстояние, в основном по дорогам Кулдигского края.

Комиссия рекордов Гиннеса не наблюдала за поездкой лично, но для её записи использовалось признанное комиссией устройство слежения, а также на него были отправлены данные с компьютера велосипеда. Кроме того, Спруде приходилось время от времени снимать своё путешествие.