Латвийский ультравелосипедист Арвис Спруде в воскресенье побил мировой рекорд Гиннесса по дистанции, пройдённой за одну неделю, сообщает LTV.
Видео ⟩ Латвийский велосипедист побил мировой рекорд Гиннесса
Спруде преодолел 3559 километров за семь дней, побив рекорд, установленный шотландцем Джошем Куигли, на 51 километр. Спруде преодолел это расстояние, в основном по дорогам Кулдигского края.
Комиссия рекордов Гиннеса не наблюдала за поездкой лично, но для её записи использовалось признанное комиссией устройство слежения, а также на него были отправлены данные с компьютера велосипеда. Кроме того, Спруде приходилось время от времени снимать своё путешествие.
Комиссия рассмотрит присланные Спрудом материалы примерно через три недели.
В июне Спруде финишировала в Race Across America, самой престижной в мире многодневной гонке на длинные дистанции. Спруде преодолел дистанцию за 11 дней, 23 часа и 58 минут, её изначально нужно было преодолеть за 12 дней.
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