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Видео ⟩ Латвийский велосипедист побил мировой рекорд Гиннесса

LETA rus.tvnet.lv
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Латвийский велосипедист побил мировой рекорд Гиннесса
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Фото: https://www.facebook.com/arvis.sprude

Латвийский ультравелосипедист Арвис Спруде в воскресенье побил мировой рекорд Гиннесса по дистанции, пройдённой за одну неделю, сообщает LTV.

Спруде преодолел 3559 километров за семь дней, побив рекорд, установленный шотландцем Джошем Куигли, на 51 километр. Спруде преодолел это расстояние, в основном по дорогам Кулдигского края.

Комиссия рекордов Гиннеса не наблюдала за поездкой лично, но для её записи использовалось признанное комиссией устройство слежения, а также на него были отправлены данные с компьютера велосипеда. Кроме того, Спруде приходилось время от времени снимать своё путешествие.

Комиссия рассмотрит присланные Спрудом материалы примерно через три недели.

В июне Спруде финишировала в Race Across America, самой престижной в мире многодневной гонке на длинные дистанции. Спруде преодолел дистанцию за 11 дней, 23 часа и 58 минут, её изначально нужно было преодолеть за 12 дней.

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